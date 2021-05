Hannover

Fünf Werktage stabile Inzidenzwerte deutlich unter 100 – die Außengastronomie darf unter Auflagen deshalb ab Donnerstag wieder öffnen. Aber: Wegen der weitreichenden Abstände zwischen den Tischen lohnt sich eine Öffnung nicht für jeden Gastronomen. Glücklich kann sich schätzen, wer ausreichend Platz hat wie das Strandleben auf der Fährmannsinsel – der Beachclub öffnet ab 15 Uhr.

„Ich freue mich schon sehr auf meine Gäste, aber wir öffnen nicht vor dem 1. Juni, wenn dann hoffentlich die Inzidenz unter 50 gefallen ist“, sagt Ralph Klemke von Meyers Lebenslust am Aegi. Durch die Abstandsauflagen blieben ihm nur 40 Außenplätze – zu unwirtschaftlich, da er nicht davon ausgehe, dass alle Plätze permanent besetzt seien. „Zu Pfingsten wird das Wetter ja wohl auch nicht so gut, das macht also für mich keinen Sinn.“

Spandau bleibt dicht, im Strandleben beginnt das Leben

Im Brauhaus Ernst-August an der Schmiedestraße bleiben die Türen auch weiter zu, das aber in erster Linie, weil die Renovierung der Außenterrasse noch nicht abgeschlossen ist. „Es fehlt der Witterungsschutz. Wir öffnen ohnehin erst dann, wenn auch die Innengastronomie öffnen darf“, so Phillipp Aulich am Mittwoch. Ebenfalls dicht bleiben das Spandau Nord und Süd in der Nordstadt – ebenfalls aus wirtschaftlichen Gründen. „Das To-Go-Geschäft bieten wir weiter an. Wir hoffen, dass die Leute vernünftig bleiben und die Inzidenzzahlen dann unter 50 sinkt“, äußerte Betreiber Heiko Heybey.

Startklar: Heiko Heybey von der Bar Strandleben auf der Fährmannsinsel öffnet die am Donnerstag die Außengastronomie. Quelle: Schaarschmidt

Das Standleben auf der Fährmannsinsel macht er hingegen mit Kompagnon Dirk Sabrowski auf, Wiedereröffnung ist am Donnerstag um 15 Uhr. Wer dort relaxen möchte, muss sich am Eingang registrieren lassen, auch über die Luca App., bekommt dann einen Stempel als Zeichen, dass er verzeichnet ist – und kann sich einen Liegestuhl schnappen oder sich in den Sand setzen. „Auf die Abstandsregeln der Gruppen untereinander achten wir dann mit, wir lassen nur so viele Leute rein, dass der Abstand gewahrt bleibt“, so Heybey.

Aresto, Anesis, A’Mura: „Wir sind am Freitag so weit“

Anesis (Oststadt), A’Mura und Aresto (beide Hohes Ufer in der Altstadt) – Betreiber Cemal Can richtet alle drei Restaurants für die Wiedereröffnung der Außengastronomie ein. „Am Freitag sind wir so weit.“ Die Renovierungsarbeiten in Anesis und Aresto seien abgeschlossen, seit etwas einer Woche werde mit Nachdruck an der Wiedereröffnung in allen Lokalen gearbeitet, berichtet Can.

Aber: Mit einem Ansturm rechnet der Gastronom witterungsbedingt nicht, deshalb geht er in allen Restaurants erst einmal mit einer kleineren Speisekarte an den Start. „Auch in anderen Teilen Deutschlands, in denen die Gastronomie schon wieder öffnen durfte, hat sich gezeigt, dass der Ansturm ausgeblieben ist.“ Er gehe das Thema Wiedereröffnung deshalb vorsichtig an, im Anesis stehen 50 Plätze, in Aresto und A’Mura jeweils 110 Sitzplätze unter Coronabedingungen zur Verfügung.

Rumpelkammer verzichtet zunächst auf Reservierungen

Ebenfalls öffnen wird Enzo Fumiento – in seiner Rumpelkammer am Lister Platz hat er alles hergerichtet, um Gäste ab Donnerstagmittag bewirten zu können: „Um zwölf Uhr machen wir auf.“ Seinen Keller hat er mit Getränken befüllt, „ich bin startklar und freue mich, wieder ein Stück weit Normalität im Leben zurückzubekommen.“ Die Corona-Verordnung kennt er, hat auch extra einen Einlass eingerichtet, an dem die Besucher ihren negativen Test vorzeigen können. „Wir testen auch selbst“, so der Gastronom. Alle, die es vorher nicht geschafft haben, können bei ihm zum Selbstkostenpreis von drei Euro einen Test kaufen. „Lieber ist es uns allerdings, wenn das bereits vorher erledigt wäre.“

Seit dem klar ist, dass die Außengastronomie wieder öffnen kann, steht Fumientos Telefon nicht still, Gäste wollen Plätze reservieren. Das macht der Rumpelkammer-Chef zu Beginn noch nicht, „ich schaue erst einmal wie es so funktioniert“. Bislang hat er Platz für 30 bis 40 Personen – je nach dem, wie groß die einzelnen Gruppen sind.

Loris-Chefin: „Mir fehlen die Gäste, wir wollen endlich wieder“

Die Terrasse ihres Loris an der Holscherstraße in der Oststadt ist aufgefrischt, Tische und Bestuhlung sind neu, Sonnenschirme sind aufgestellt, Blumentöpfe hübsch bepflanzt, der Smoker draußen steht jetzt wettergeschützt unter einem Pavillon. „Wir wollen endlich wieder“, so Betreiberin Angelika Loris, die mit ihrem Mann Ferdi die Stadtteilkneipe mit klassisch deutscher Küche seit mehr als 30 Jahren betreibt.

Neun Tische zu vier Personen stehen draußen zur Verfügung – für mögliche kältere Temperaturen hält Angelika Loris noch ausreichend Decken bereit. Zwischen den Lockdowns hatte das Paar Außer-Haus-Gerichte angeboten, außerdem wöchentliche Spezialangebote wie Rippchen aus dem Smoker kreiert. Kein Vergleich zum gewohnten Geschäft: „Mir fehlen die Gäste“, gesteht die Gastwirtin. Ihre Speisekarte wird zunächst in abgespeckter Version angeboten, Salate gibt es zumindest zu Beginn keine, dafür Klassiker wie Schnitzel und Spargel.

Biergärten öffnen – Negativtest Grundvoraussetzung für Besuch

Wie berichtet, gehen Hannovers große Biergärten am Donnerstag alle an den Start. Der Biergarten Lister Turm bietet am Eingang sogar einen kostenlosen Schnelltest an – ein Negativtest ist Grundvoraussetzung für den Besuch in der Gastronomie.

Von Andreas Voigt und Mirjana Cvjetkovic