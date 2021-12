Hannover

Die Weihnachtsdekoration ist fertig und schmückt den Raum, doch zu sehen bekommen sie nur sehr wenige Menschen. Das Restaurant „Bei Hölzchen“ in der Peiner Straße (Döhren) hat seit 1. Dezember den Ofen ausgemacht, über Weihnachten, Silvester und vermutlich bis Ende Januar bleibt die Küche kalt. Das Gastronomenpaar Barbara und Kurt Raabe kann die Weihnachtsdeko eigentlich einpacken. „Um 40 bis 50 Prozent sind die Umsatzzahlen zuletzt eingebrochen“, sagt Sohn Oliver Raabe. „Das Aufmachen lohnt sich nicht.“

„G2 war noch übersichtlich. Unsere Hotelgäste brauchen ohnehin einen Test, um einchecken zu können“, sagt Oliver Raabe. „Das ist in Ordnung. Aber wenn sie zwei Tage später bei uns im Restaurant essen wollten, mussten sie ein Testzentrum suchen, sich ein bis zwei Stunden in die Schlange stellen. Wer macht das schon?“

Dietmar Engel will sich erst einmal nächste Woche mit seinem Steuerberater besprechen, ob er sein Café Konrad dicht machen soll. „Gestern hatte ich ein Achtel des Umsatzes, den ich sonst habe“, sagt er. Er ist froh, dass es notfalls wieder staatliche Hilfe gibt. „Olaf Scholz hatte nicht zu viel versprochen, sondern wirklich die Bazooka rausgeholt.“ Und dass er Stammgäste hat, die die Stimmung für ihn und seine sieben Mitarbeitenden hochhalten.

Gutscheine als Lichtblicke

„Frust, depressive Momente, das Tal der Tränen habe ich hinter mir, das Leben ist eigentlich zu schön, um zu verzweifeln“, sagt der Gastronom tapfer. Kleine Lichtblicke wie von der Stadtspitze spendierte Gutscheine für Ehrenamtliche, die in seinem Café eingelöst werden können, bringen ihn dann doch wieder zum Schmunzeln – „vielleicht können die dann 2024 eingelöst werden“, sagt er mit Augenzwinkern. Dennoch: Er will Perspektiven statt des Klein-Klein der Politik – wie alle in der Gastronomie.

Allein: Dietmar Engel überlegt in seinem Café Konrad, ob er vorübergehend seinen Laden schließen muss. Quelle: Dröse

Rainer Balke, Geschäftsführer des Gastronomieverbandes Dehoga, sieht in der 2G-Plus-Regel „einen faktischen Lockdown“. Es sei schwer vorstellbar, „dass ein doppelt Geimpfter sich wegen einer Tasse Kaffee, einem Stück Kuchen auch noch testen lässt – noch dazu, wenn die Tests knapp und die Warteschlangen lang sind“. Das bestätigt Massimo D’All Asta, der froh ist, wenn seine Eiscafé-Gäste wenigstens etwas zum Mitnehmen bestellen. „Wir wollen die Leute nicht draußen dafür testen, das lohnt sich für uns nicht.“

Neue Booster-Regelung erleichtert einiges

Oldus Weißer von der „Speiserei“ hatte jede Menge Gänse bestellt, die er vor und zu Weihnachten als leckeren Braten mit Beilagen auch außer Haus verkauft. Ihn erfreuen am Donnerstagnachmittag die jüngsten Nachrichten, nach denen geboosterte Menschen keinen extra Test mehr benötigen, um im Restaurant essen gehen zu können. „Viele unserer Gäste sind geboostert, das dürfte einiges erleichtern“, sagt er. Noch am Vorabend war er im ZDF-„Heute-Journal“ zu sehen, wo er darauf aufmerksam machte, dass er 100 Gäste bewirten könnte, aber nur 40 bis 50 überhaupt kämen.

Heiko Heybey hat sich schweren Herzens entschieden, sein Spandau in der Nordstadt vom 23. Dezember bis 6. Januar wegen G2 plus in die Betriebsferien zu schicken. Es sei günstiger, den Laden dicht zu machen, statt Ware zu kaufen und Personal aufzustellen. Sicherheit gehe außerdem vor, „es ist sinnvoll, dass sich nicht so viele Menschen treffen“, sieht er wie die anderen Gastronomen die Regeln ein. „Aber ob sich damit etwas verbessert, ob sich das mit den Testzentren eingroovt, muss man beobachten.“ Der Umsatzrückgang seit dem 1. Dezember tut trotzdem weh, seit Mittwoch sind es 50 bis 70 Prozent. Zum Glück seien da die Stammgäste. „Die Leute, die mit Tests zu uns kommen, wollen uns unterstützen. Die machen das bewusst und sind gut drauf, aber letztlich sind es einfach zu wenige.“

Von Petra Rückerl