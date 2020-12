Hannover

Spricht man ihn auf die sogenannte November-Hilfe für die Gastronomen an, wird Jörg Lange deutlich. „Wir fühlen uns extrem im Stich gelassen“, sagt der Vorsitzende der Dehoga Region Hannover. Es sei völlig unklar, welcher Wirt wann die staatliche Unterstützung erhalte – und der November sei lange vorbei.

„Wirte und Hoteliers müssen täglich pünktlich abliefern. Wir können einem Hochzeitspaar schließlich auch nicht sagen: ,Ihr könnt ja schon mal feiern, aber die Torte kommt erst in einer Woche.’“ Seine Forderungen an den Staat sind klar. „Wir brauchen eine funktionierende Finanzhilfe und eine dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer. Und zwar nicht nur für Speisen, auch für Getränke.“

Zwei Drittel brauchen Kredit

Gerade erst hat der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband eine repräsentative Umfrage in gastronomischen Betrieben durchgeführt. „Ein Drittel der Befragten sagte, sie seien so gefestigt, dass sie mit der staatlichen Unterstützung wirtschaftlich durchkämen.“ Zwei Drittel gaben an, sie müssten zusätzlich einen Kredit aufnehmen. „Und die Hälfte von denen weiß nicht, ob sie überhaupt einen bekämen.“

Lange begreift nicht, warum der Staat im Sommer kein Konzept für eine zweite Welle entwickelt hat. „Dabei wussten alle, dass sie kommt.“ Im ersten Lockdown habe die Gastronomie ihre Hausaufgaben gemacht und funktionierende Hygienekonzepte entwickelt. „Wir sind eher Teil der Lösung als Teil des Problems.“ Doch in der zweiten Welle „mussten wir ein Sonderopfer leisten“. In Vertrauen auf die Zuschüsse habe man sich gefügt. „Die Branche hat ihren Teil der Abmachung erfüllt. Jetzt ist der Staat dran.“

Mit Gästen in Kontakt

Dass viele Kollegen in Lockdown-Zeiten auf Außer-Haus-Verkauf setzen, kann Jörg Lange verstehen, aber: „Das macht keiner, um damit reich zu werden.“ Es ginge viel um Beschäftigung und Ablenkung. „Und darum, mit den Gästen in Kontakt zu bleiben. Das ist immens wichtig.“

Welche Gastronomen werden die Corona-Krise überstehen? Welche nicht? „Für Läden, die in diesem Jahr neu eröffnet haben, wird es sehr schwer“, glaubt Lange. „Man hat so viel investiert und kann nichts reinholen.“ Er kann nur raten, betriebswirtschaftlich klug zu handeln. „Selbstständige müssen schauen, welche Förderungen es gibt, wie sie ihre Kosten klein halten können.“ Und Konzepte entwickeln, die einer Überprüfung standhalten. „Man muss sich aktuell so gut informieren wie noch nie“, mahnt Lange, „bei den ständigen Änderungen kann man sich leicht verirren.“ Sein Verband biete in allen Fragen Unterstützung an.

Von Julia Braun