Björn Hensoldt ist als geschäftsführender Gesellschafter von Gastro Trends Hannover ein echtes Schwergewicht der Gastro-Szene. Das Geschäft von acht bekannten Betrieben wie „Waterloo-Biergarten“, „Reimanns Eck“, „Vier Jahreszeiten“ und „Nordkurve“ wird unter dem Dach der GmbH organisiert, 120 feste und 250 freie Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen. Trotzdem oder gerade deswegen bezeichnete sich Hensoldt als „durch und durch sozialen Menschen. Mir ist Gerechtigkeit wichtig, auch Lohn-Gerechtigkeit“. Die Familie ist sozialdemokratisch geprägt, durch Vermittlung von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil lernte der erst 28-jährige Wirtschaftswissenschaftler Hensoldt einen anderen jungen Wilden der Landeshauptstadt kennen: Adis Ahmetovic, mit 27 noch ein Jahr jünger.

Auf einen Kaffee wollte man sich mal treffen, doch der erste Austausch dauerte mehr als drei Stunden. „Ein unglaublich kreativer Typ, der ein Gewinn für die SPD sein kann“, stellte SPD-Hannover-Chef Ahmetovic schnell fest und suchte in der Corona-Krise die Nähe des neuen Parteigenossen, der inzwischen eingetreten ist in die SPD. „Seine Kenntnisse über die Gastronomieszene sind für uns sehr wichtig“, so Ahmetovic, „wir wollen unbedingt wissen, ob die Corona-Maßnahmen, die wir vertreten, für die Gastronomen auch die richtigen sind und ankommen, wo sie gebraucht werden.“ So wurde aus dem SPD-Sympathisanten Björn Hensoldt in der Pandemie ein geschätzter Berater des Vorstandes im SPD-Stadtverband.

Für Heimat Verantwortung übernehmen

Damit könnte die politische Karriere des Gastro-Managers allerdings erst losgehen. Wie die NP erfuhr, will Hensoldt bei der Kommunalwahl im September 2021 für einen Sitz im Rat der Stadt kandidieren. Im Ortsverein Hannover-West soll er mit der erfahrenen Ratsfrau Kerstin Klebe-Politze, Vizechefin der Fraktion, ein Team bilden. Er sei „bereit für meine Heimat Verantwortung zu übernehmen“, lässt Hensoldt sich zitieren. Derzeit stellen die Ortsvereine Listen für die Ratwahl auf, die Entscheidung über die Nominierung der Kandidaten trifft im Frühjahr die Delegiertenversammlung.

Für Hensoldt spricht, dass im Rat niemand aus der Gastro-Szene sitzt und Ahmetovic möchte, „dass wir mit unserer Fraktion möglichst weite Teile der Gesellschaft repräsentieren und abbilden können“. Zudem spricht die Jugend für den gebürtigen Hannoveraner. „Wir brauchen den richtigen Mix, auch altersmäßig“, sagt der Erste Bürgermeister Thomas Hermann, selbst 62: „Ein Mann unter 30 bringt eine ganz andere Lebenserfahrung mit und hat bestimmt frische Ideen zu bieten.“ Hensoldt will sich noch nicht vollmundig in Stellung bringen, er sagt nur: „ Hannover ist gut, wie es ist. Aber es muss sich verändern, gerade nach der Corona-Krise. Und ich habe immer Lust auf Veränderung.“

Von Christoph Dannowski