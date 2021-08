Hannover

Nach dem schweren Arbeitsunfall auf dem Dach des Landesmuseums wurde die Feuerwehr am Dienstagmittag zu einem zweiten Einsatz in die Innenstadt gerufen. Gegen 12.25 Uhr war bei Bauarbeiten in der Schmiedestraße eine Gasleitung beschädigt worden.

„Ein Bauarbeiter hatte mit einer Brechstange einen Hausanschluss beschädigt“, berichtete Feuerwehrsprecher Jörg Rühle. Der Einsatzort zwischen Osterstraße und Am Marstall wurde abgesperrt und Enercity alarmiert, die Gasversorgung unterbrochen.

„Enercity hatte den Anschluss schnell repariert“, so Rühle. „Wir haben auch nichts gemessen.“ Nach kurzer Zeit war der Einsatz wieder beendet.

Von Andreas Krasselt