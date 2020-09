Hannover

Eine Gartenlaube in der Kolonie Tiefenriede an der Hildesheimer Straße ( Südstadt) ist am Donnerstag bei einem Feuer komplett zerstört worden. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr war um 13.55 Uhr alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stand die vier mal vier Meter große Hütte in Flammen. Durch das schnelle Eingreifen konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Anzeige

Zwei Gasflaschen geborgen

Dabei hatte eine zusätzliche Gefahr bestanden: Die Rettungskräfte konnten aus der ausgebrannten Laube zwei Gasflaschen bergen, die zum Glück nicht explodiert waren. Sie wurden entsprechend gekühlt.

Weitere NP+ Artikel

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Die Schadenshöhe und die Brandursache sind noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr konnte ihren Einsatz gegen 15.30 Uhr beenden.

Von Andreas Krasselt