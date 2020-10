Hannover

Ein Laubenbrand im Stadtteil Bult hat Dienstagnachmittag durch kräftige Rauchentwicklung für Aufmerksamkeit gesorgt. Verletzt wurde niemand. Doch die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen, Brandgeruch durchzog weite Teile des Stadtteils.

In einer kleinen Kolonie an der Lindemannallee kurz vor der Bahnunterführung war in einer Gartenlaube ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte zur Brandbekämpfung zwei C-Rohre eingesetzt und das Feuer schon kurz nach 15 Uhr schnell unter Kontrolle gebracht. Die Ursache ist noch unbekannt.

Von kra