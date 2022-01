Hannover

Bei einem Feuer in einer Kleingartenkolonie in Hannover-Hainholz ist in der Nacht zu Montag eine Laube komplett zerstört worden. Der Einsatz gestaltete sich für die Feuerwehr schwierig: Die Wasserversorgung musste mithilfe eines riesigen Tanklöschfahrzeugs sichergestellt werden, zudem erschwerten Windböen die Arbeiten. Die gute Nachricht: Die Brandschützer konnten drei etwa 30 Jahre alte Wasserschildkröten vor dem Feuertod retten.

Der Alarm ging um 0.45 Uhr in der Leitstelle der Feuerwehr ein. In der Kolonie „Krügersruh“ an der Straße Rübekamp stand eine etwa 40 Quadratmeter große Gartenlaube lichterloh in Flammen. Anfangs war für die Einsatzkräfte nicht klar, ob sich noch Menschen in dem Holzhäuschen befinden – die ersten Meldungen deuteten darauf hin. Zum Glück stellte sich dies als Fehlinformation heraus. Personen hielten sich nicht in der Laube auf, dafür aber drei betagte Wasserschildkröten namens „Coco“, „Ella“ und „Kucki“.

Supertanker mit 10.000 Liter Wasser im Einsatz

Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr Hannover und die Ortsfeuerwehr Vinnhorst wurden in den Einsatz geschickt. Weil der nächstgelegene Hydrant rund einen Kilometer von der Gartenlaube entfernt steht, musste die Wasserversorgung durch ein Löschfahrzeug mit 10.000 Liter Wassertank sichergestellt werden.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zusätzlich erschwerten aufkommende Windböen die Löscharbeiten. Die Feuerwehrleute konnten die Flammen nur von außen bekämpfen: Grund war die „akute Einsturzgefahr der Laube“, so Feuerwehrsprecher Michael Hintz. Nach rund fünf Stunden waren die Flammen gelöscht. Die Einsatzkräfte kontrollierten das zerstörte Häuschen mit einer Wärmebildkamera, um das Aufflammen von Glutnestern auszuschließen.

Gerettet: Die Einsatzkräfte konnten die Wasserschildkröten vor dem Feuertod bewahren. Quelle: Feuerwehr Hannover

Für „Coco“, „Ella“ und „Kucki“ nahm die Brandnacht ein gutes Ende: Die drei Wasserschildkröten wurden durch die eingesetzten Trupps gerettet. Die Reptilien sind wohlauf und wurden inzwischen ihren Besitzern übergeben.

Polizei: Noch keine Infos zur Brandursache

Die Polizei hat unterdessen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wie es zu dem Feuer kam und wie hoch der Schaden ist, dazu konnte die Behörde noch keine Angaben machen.

Von Britta Mahrholz