Gängelt der Zoo-Chef Betriebsräte?

HANNOVER

Zwischen Zoo-Chef Andreas Casdorff und dem Betriebsrat Zoo Services (200 Mitarbeiter) ist das Tischtuch zerschnitten. Das wurde am Donnerstag im Arbeitsgericht mehr als deutlich. Gegenstand des Streits war eine Klausurtagung des Betriebsrats am 29. Juli 2019. Dort wurde das neu gewählte Gremium über die Tarifverträge und ihre Regelungen informiert.

„Drei Betriebsratsmitgliedern wurde mündlich mit Abmahnung gedroht, wenn sie an der Tagung teilnehmen“, erklärte Anwalt Michael Falke. Darüber hinaus seien den Arbeitnehmern die Teilnahme an der Veranstaltung nicht als Arbeitszeit (5,63 Stunden) anerkannt worden. „Das ist Hardcore“, sagt der Arbeitnehmer-Anwalt.

Drohungen müssen unterbleiben

Seitens des Zoos wurde die Drohung mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen bestritten. Richterin Sylvia Bittens machte deutlich, dass es keine Drohungen gegen Betriebsräte geben darf. Den Arbeitgeber störte an der Klausurtagung, dass es keine Informationen über den Inhalt der Sitzung gegeben habe. Außerdem kenne das Betriebsverfassungsgesetz diese Begrifflichkeit nicht, erklärte der Zoo-Anwalt.

Richterin Bittens mahnte die Parteien, die alten Konflikte zu vergessen. „Ohne vertrauensvolle Zusammenarbeit funktioniert die Betriebsverfassung nicht.“ Doch im Laufe der Zeit hat sich wohl viel Ärger zwischen den Parteien aufgestaut.Es ist nicht das erste Mal, dass sie sich vor dem Arbeitsgericht begegnen. Vor knapp einem Jahr berichtete die NP, dass Casdorff vom Zoo-Aufsichtsrat die Anweisung erhalten habe, die Scharmützel mit dem Betriebsrat zu beenden. Der Zoo-Chef bestritt, dass es eine solche Ansage gegeben habe.

Richterin macht Vergleichsvorschlag

So meinte Anwalt Falke, dass der Arbeitgeber häufig dem Betriebsrat mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen drohe. Als Beispiel nannte er, dass sich aus Sicht des Zoos die Beschäftigten nicht zur Gremiumsarbeit an- und abmeldeten. Deshalb fragte die Richterin den Zoo-Anwalt: „Ganz konkret, welches Betriebsratsmitglied hat sich nicht an- und abgemeldet?“ Die Antwort war Schweigen.

Die Richterin schickte die Parteien mit einem Vergleichsvorschlag nach Hause: Die Minusstunden müssen verschwinden; die Parteien sollen sich rechtzeitig informieren; der Betriebsrat darf seine Veranstaltungen nicht mehr Klausurtagung nennen und Vorgesetzte dürfen nicht mehr mit Abmahnungen drohen.

Bis zum 7. November müssen sich die Parteien erklären, ob sie den Vergleich annehmen.

Von Thomas Nagel