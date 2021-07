Hannover

Wer ein Nahverkehrsabo beim Großraum Verband Hannover (GVH) besitzt, bekommt beim Bike-Sharing Anbieter nextbike ab sofort 30 Minuten pro Fahrt geschenkt – wenn der den Monatstarif für zehn Euro bucht. Dieses Angebot gelte auch für Studierende der Universitäten und Hochschulen Hannovers mit Semestercard und Jobticket-Besitzer, teilte die Üstra am Donnerstag mit. Um das Angebot nutzen zu können, müssen sich GVH-Abo-Kunden einmalig bei sprintRAD per App oder im Internet unter www.sprintrad.de registrieren und ihre Abonnement-Nummer beziehungsweise Matrikelnummer hinterlegen, um von der Vergünstigung profitieren zu können.

Seit 2011 ist nextbike in Hannover aktiv, für das neue Angebot sind die 1.000 Mietfahrräder als „sprintRAD“ auch im GVH-Look nun verfügbar. Hintergrund der Kooperation: GVH-Kunden sollen unter anderem die Wege zur oder von der Haltestelle CO2-frei mit dem Mietrad zurücklegen. Regulär kostet die Nutzung im Basistarif ein Euro für 15 Minuten, bei einer 24-Stunden-Mietung fallen 15 Euro an. Wer das Rad für einen Monat bei einem Preis von zehn Euro mietet, bekommt dann den Gratis-Vorteil von 30 Minuten.

Bus-und Bahnkunden sollen Haltestellen schnell erreichen

„Durch die Zusammenarbeit mit nextbike erweitern wir als GVH unseren Leistungskatalog und gehen den nächsten Schritt in Richtung eines nachhaltigen Mobilitätsverbundes“, so GVH Geschäftsführer Ulf-Birger Franz. Mit den Fahrrädern würden Bus-und Bahnkunden von den Haltestellen auf schnellstem Weg jedes Ziel in Hannovers Innenstadt erreichen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die tarifliche Integration bietet einen echten Anreiz für das Umsteigen und Aufsteigen auf das Rad. Mit einem engmaschigen Netz aus Bus, Bahn und Fahrrad bietet der GHV eine Alternative zum Auto.“ Denn: Auf Strecken bis zu acht Kilometern sei das Fahrrad das schnellste Verkehrsmittel, sagte Marco Weigert, Director Business Strategy der nextbike GmbH, am Donnerstag.

„Verkehrswende im Interesse des Klimaschutz“

„Das neue Angebot des GVH ergänzt den Nahverkehr von Üstra und Rregiobus im innerstädtischen Raum“, sagt Elke Maria van Zadel, Üstra-Vorständin und Mitgeschäftsführerin der Regiobus. „Mit dem Ausbau der kombinierten Mobilität unterstützen wir das Ziel der Region Hannover einer Verkehrswende im Interesse des Klimaschutzes.“ ​ ​

Wer sich registriert hat und ein sprintRAD freischalten möchte, tut dies über die Smartphone App „nextbike“, die es im Apple Store sowie im Google Play Store zum Download gibt. Anschließend ist der Standort Hannover auszuwählen, um die Fahrräder zur Fahrt freizuschalten.

Von Andreas Voigt