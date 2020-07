Hannover

Während der Sommerferien in Niedersachsen von Donnerstag, 16. Juli, bis Mittwoch, 26. August, weitet der Großraum-Verkehr Hannover (GVH) die Mitnahmeregelung in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs aus. Besitzer von Monatskarten dürfen dann an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr einen Erwachsenen und bis zu drei Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren mitnehmen – sie brauchen keinen weiteren Fahrschein lösen. Normalerweise geht das nur werktags ab 19 Uhr und an den Wochenenden.

„Wir haben nach einer geeigneten Möglichkeit gesucht, die von der Bundesregierung beschlossene Senkung der Mehrwertsteuer an unsere Kunden weiterzugeben“, so GVH Geschäftsführer Ulf-Birger Franz. „Die Umstellung unserer Tarife sowie aller Vertriebssysteme auf den abgesenkten Mehrwertsteuersatz von fünf Prozent wäre aufwändig gewesen, hätte hohe Kosten produziert und wäre darüber hinaus erst in einigen Wochen umsetzbar gewesen.“ Die finanzielle Ersparnis für GVH-Kunden, insbesondere bei Einzelfahrkarten, sei zudem überschaubar.

Jobtickets und 63plus-Karten sind auch eingeschlossen

„Es geht uns nicht allein um die Senkung der Mehrwertsteuer. Wir wollen uns damit bei unseren treuen Kunden bedanken, die uns auch in der Corona-Krise ihr Vertrauen geschenkt haben und dies weiterhin tun“, so Franz weiter. Bereits mit der Absenkung der Preise für GVH-Abonnenten im Juni, Juli und August um jeweils 20 Prozent habe der GVH die besondere Situation gewürdigt und seine Stammkunden finanziell entlastet. „Wir planen außerdem, zeitweise rabattierte Tageskarten anzubieten und werden dies mit Aktionen über die GVH App steuern“, kündigt der Geschäftsführer weiter an.

Die Mitnahmeregelung in den Sommerferien gilt für Abo-Monatskarten, für die Monatskarte 63plus und alle Arten des Jobtickets. Auch für Fahrgäste mit einer Monatskarte S (Sozialtarif) gilt die erweiterte Regelung. Inhaber der Monatskarte S können in den kommenden Wochen weitere Personen mitnehmen, wenn sie ebenfalls eine Region-S-Karte haben.

Von Andreas Voigt