Hannover

Der Deutsche Lehrerverband hat die Änderung der Altersgrenzen bei der Impfung mit Astrazeneca als „katastrophalen Rückschlag für die gerade Fahrt aufnehmende Impfung von Lehrkräften“ bezeichnet. Auch die niedersächsische GEW-Vorsitzende, Laura Pooth, übt scharfe Kritik am „unerträglichen Hin und Her“. Die GEW sieht sogar das weitere Offenhalten von Schulen in Gefahr. Das Kultusministerium wiegelt ab.

Auch der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, fordert eine schnelle Möglichkeit für unter 60-jährige Lehrkräfte, sich mit Biontech/Pfizer und demnächst mit Johnson & Johnson impfen lassen zu können. „Wenn dieser Austausch nicht sofort stattfindet, wird es mit der Durchimpfung von Lehrkräften im April nichts mehr werden“, sagte Meidinger der Deutschen Presse-Agentur. Das gefährde dann auch massiv zusätzlich zu den steigenden Inzidenzen die Chancen, Schulen weiter offen zu halten. In Niedersachsen sind noch bis einschließlich 11. April Osterferien. Abhängig vom Inzidenzwert geht es dann im Wechselmodell weiter.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

GEW-Chefin: „Land macht Lehrer zu Versuchskaninchen“

Auch die niedersächsische GEW fordert umgehende Impfangebote für alle Beschäftigten sämtlicher Schulformen. Pooth zur NP: „Hier geht es um den Infektionsschutz, und daher darf es keinen weiteren Zeitverzug geben. Jetzt rächt sich die verspätete und nicht ausreichende Bestellung der Impfstoffe. Das Recht auf Bildung ist elementar und damit dieses gewährleistet werden kann, muss die Sicherheit der Betroffenen endlich an erster Stelle stehen.“ Nach Auskunft der Landesvorsitzenden führe das „unerträgliche Hin und Her beim Impfstoff von Astrazeneca“ sowie mögliche Gesundheitsgefahren bei einigen Schulbeschäftigten inzwischen zu erheblichen Sorgen. Pooth: „Sie haben immer stärker das Gefühl, fast wie Versuchskaninchen behandelt zu werden.“

Können Schulen nach Ostern wegen Impfdebakel nicht öffnen?

Gewerkschaftssekretär Christian Hoffmann kritisiert, dass der Impfstopp mit Astrazeneca für unter 60-Jährige „erneut verzögernde Wirkung bei der Impfung der Schulbeschäftigten haben“ werde. Dabei wäre es an der Zeit, endlich Tempo zu machen, so Hoffmann: „Denn umfängliche Impfungen der Schulbeschäftigten wären notwendig, um den Schulbetrieb zu gewährleisten. Doch diese Perspektive ist nun in weitere Ferne gerückt.“

Ist dem Kultusministerium der Impfschutz der Lehrer egal?

Im Kultusministerium herrscht unterdessen Gelassenheit. Dort heißt es auf Anfrage: „Wir gehen nicht davon aus, dass die jetzt vom RKI als Empfehlung eingeschränkte Altersgruppe für Astrazeneca Einfluss auf Schule und Unterricht haben wird.“ Schließlich sei eine Impfung „nicht Voraussetzung für den Einsatz einer Lehrkraft in der Schule“, so ein Ministeriumssprecher. Außerdem habe das Gesundheitsministerium am Mittwoch den Impfzentren empfohlen, bei unter 60-Jährigen – sofern vorhanden – alternative Vakzine zu verwenden. Zudem könnten sich auch Jüngere auf eigenes Risiko nach einem Beratungsgespräch weiterhin mit Astrazeneca immunisieren lassen.

Von Britta Lüers