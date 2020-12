Hannover

Die Corona-Krise hat die Finanzen der Stadt Hannover einbrechen lassen. Allein im kommenden Jahr rechnet Stadtkämmerer Axel von der Ohne mit einem Minus von 200 Millionen Euro. Grund für die tiefroten Zahlen sind massive Rückgänge bei den Gewerbesteuer-Erträgen, der Haupteinnahmequelle der Stadt. In den kommenden Jahren plant die Verwaltung Kostenerhöhungen, um das Defizit aufzufangen. Auch das Essensgeld in Kitas soll erhöht werden. Die Gewerkschaft GEW übt an diesen Plänen scharfe Kritik.

„Dass darüber nachgedacht wird, das Essensgeld in den Kitas zu erhöhen, ist nicht zu akzeptieren. Von gebührenfreien Bildungseinrichtungen sind wir ohnehin meilenweit entfernt“, so Harald Haupt, Vorsitzender der GEW Region Hannover. Die finanzielle Krise vieler Eltern sei momentan sehr konkret und existenzieller denn je, sagt der Gewerkschafter: „Die Stadt darf Familien zusätzlich zum Verlust von Arbeitsplätzen und monatelanger Kurzarbeit nicht belasten.“

GEW : „Kein Kind vom Mittagessen ausschließen“

Die Pandemie sorge dafür, dass soziale Verwerfungen deutlich zunehmen, insbesondere, was den Zugang zu Bildung und Betreuung angeht. Nach Angaben von Haupt gebe es allein an der Grundschule Fuhsestraße mehr als 30 Schüler, deren Eltern seit Anfang Dezember das Mittagessen nicht mehr bezahlen könnten. Eltern mit zwei schulpflichtigen Kindern müssen pro Tag 8,40 Euro für das Mensaessen zahlen. Haupt: „Denn es gibt eine ganze Reihe von Familien mit niedrigem Einkommen, die es sich einfach nicht mehr leisten können.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Haupt appelliert an die Stadtverwaltung: „Statt darüber nachzudenken, das Mittagessen für Kinder teurer zu machen, muss dafür gesorgt werden, dass kein Kind vom Mittagessen aus finanziellen Gründen ausgeschlossen wird.“

Von Britta Lüers