Hannover

Ein Fußgänger ist am Mittwochvormittag bei einem Unfall mit einem Lkw an der Lutherkirche ( Nordstadt) verletzt worden.

Der 53-jährige Fahrer eines Containertransporters hatte gegen 10 Uhr von der Straße An der Lutherkirche in den Hornemannweg einbiegen wollen. Da diese Kurve sehr eng ist, versperrte er bei dem Manöver einer Radfahrerin den Weg. Der Lkw-Fahrer stoppte und setzte zurück, um die 23-Jährige vorbei zu lassen.

In dem Moment, als er wieder weiterfahren wollte, versuchte ein 79-jähriger Mann vorne an dem Lastwagen vorbei die Straße zu überqueren. Dabei ging er so dicht an der Kühlerhaube vorbei, dass der Fahrer ihn nicht sehen konnte. Als der Lkw anfuhr, wurde der 79-Jährige umgestoßen. Er stürzte auf die Straße und verletzte sich dabei am Kopf. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

