Hannover: Fußballer nach Foulspiel vorbestraft

Große sportliche Härte oder Straftat? Nun hat auch das Oberlandesgericht ( OLG) Celle das „Frustfoul“ in der dritten und letzten Instanz als gefährliche Körperverletzung bestätigt. Der Angeklagte (25) gilt jetzt als vorbestraft. Das Urteil vor dem Landgericht Hannover hat gehalten. Am 28. November 2019 wurde er zu einer Geldstrafe von 4800 Euro (120 Tagessätze) verurteilt.

25. November 2018, 80. Spielminute, vierte Kreisklasse: FC Can Mozaik II führt mit 5:1 gegen SC Elite II. Der Mozaik-Spieler hat den Ball in Höhe der Mittellinie. Der Ball ist ein, zwei Meter von seinem Fuß. „Mit angehobenem Bein und offener Sohle“, so der Schiedsrichter, grätschte der Angeklagte seinen Gegenspieler von hinter um. Der Mozaik-Spieler erlitt einen Bruch des linken Waden- und Schienbeins.

Angeklagter handelte mit bedingtem Vorsatz

Wie zuvor das Amts- und das Landgericht erkannte das OLG auf einen bedingten Vorsatz des Angeklagten. Wer so einsteige, nehme billigend die schwere Verletzung seines Gegenspielers in Kauf. Für Juristen klingt das einleuchtend. Für Fußballer ist so ein überhartes Spiel eher Alltag. So sagte der Schiedsrichter im Landgericht aus, dass er jedes Wochenende solche Szenen beobachte. Nur äußerst selten haben sie so schlimme Folgen.

Auch der Anwalt des Angeklagten erklärte: „Es handelte sich um eine fußballtypische Aktion.“ Sein Mandant habe maximal 0,3 Sekunden Zeit gehabt zu entscheiden, ob er zu der Aktion ansetze oder nicht. Da könne man nicht von einer vorsätzlichen Tat sprechen. Selbst die Staatsanwältin im Landgericht hatte nur eine fahrlässige Körperverletzung angenommen. „Es handelt sich um eine Einzelfallentscheidung“, betonte Richterin Jana Bader im Landgerichtsurteil.

Opfer war acht Wochen arbeitsunfähig

Nun ist der junge Spieler vorbestraft. Er muss die Kosten für drei Instanzen tragen und die Geldstrafe zahlen. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Auf ihn kommen noch die Schmerzensgeld- und Behandlungskosten des Opfers zu. Der junge Mozaik-Spieler fordert 12.000 Euro Schmerzensgeld. Denn bei Vorsatz zahlt keine Versicherung. Nach dem Foul lag er vier Tage im Krankenhaus und war acht Wochen arbeitsunfähig. Selbst ein Jahr nach dem Foul war für ihn an Fußballspielen nicht zu denken. Im November 2019 wartete er auf die nächste Operation.

