Hannover: Fußballer nach Foulspiel vor Gericht

Hannover

Es war die 30. Spielminute. Die Ü50-Mannschaften von Sparta Langenhagen und Hannover 96 spielten gegeneinander. Und Dieter Müller (53, Name geändert) schlug zu – mit dem Ellenbogen. Die Platzwunde am rechten Mundwinkel seines Gegenspielers musste mit sechs Stichen genäht werden. Müller erhielt die Gelbe Karte. Sparta verlor das Spiel am 9. Oktober 2020 mit 2:3.

Nun ging das Match vor dem Amtsgericht in die dritte Halbzeit. Das Opfer zeigte Dieter Müller wegen Körperverletzung an. Koray Freudenberg, Sprecher des Amtsgerichts Hannover, erklärt die Rechtslage: „Während eines Spiels gibt es die mutmaßliche Einwilligung der Beteiligten, dass Verletzungen möglich sind.“ Ist das Spiel allerdings unterbrochen, gelte das nicht mehr. „Dann greifen wieder die allgemein geltenden Regeln. Fußball ist kein rechtsfreier Raum.“

Richter stellt Verfahren ein

Und genau so hat es der Staatsanwalt gesehen. Der Schiri hatte das Spiel unterbrochen. Und dann folgte der Ellbogen-Check des Angeklagten. Wie das Spiel endete auch die gerichtliche Auseinandersetzung mit einer (verschmerzbaren) Niederlage für den Sparta-Spieler. Amtsrichter Olaf Wöltje stellte das Verfahren gegen Geldauflage ein. Müller muss an seinen Kontrahenten 400 Euro zahlen und noch weitere 350 Euro an das Kinderhilfswerk.

Für die Einstellung waren mehrere Gründe entscheidend. Die beiden Spieler hatten sich ausgesöhnt. Und der Schiedsrichter hatte das Foul nicht als Tätlichkeit mit einer Roten Karte geahndet, sondern lediglich mit einer Verwarnung. Aus seiner Sicht war der Zweikampf trotz des unterbrochenen Spiels noch nicht komplett abgeschlossen. War es also doch nur eine zu harte Aktion im Kampf um den Ball?

In dem an sich fairen Spiel war es ohnehin die einzige Gelbe Karte. Und Dieter Müller hatte bis dato einen völlig tadellosen Lebenslauf.

Von Thomas Nagel