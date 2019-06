Aus drei mach’ eins: Zum 1. Januar 2020 entsteht in Hannover ein neues Druckunternehmen mit 140 Mitarbeitern, zu dem sich Quensen Druck aus Hildesheim, Steppat Druck aus Laatzen und die BWH aus Hannover zusammenschließen. Das BWH-Gelände in Mühlenberg wird dafür um 2500 Quadratmeter erweitert, bis zu drei Millionen Euro in den Standort investiert.