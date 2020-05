Furcht vor dem Kahlschlag bei Karstadt in Hannover: „Es gibt ein Horrorszenario“

Hannover

Ralf Samtleben (61) hat an diesem Sonnabend lange Telefonkonferenzen hinter sich. Als Betriebsratsvorsitzender der ehemaligen Karstadt-Filiale Georgstraße und Mitglied der Bundestarifkommission hatte er viel zu bereden über den möglichen Kahlschlag in der Galeria Karstadt Kaufhof Welt.

„Schließung nur eines Hauses wäre furchtbar“

„Wir sind alle sehr enttäuscht. Es gab einen Sanierungstarifvertrag bis 2025, der auch eine Standort- und Beschäftigungssicherung beinhaltet. Das ist alles null und nichtig. Jetzt gibt es ein Horrorszenario, diesen Sanierungstarifvertrag zu erweitern“, sagte er am Abend der NP. Das werde schon jetzt sehr kontrovers besprochen. „Wir haben eine Verantwortung für die Mitarbeiter, egal, wo der Kahlschlag kommt. Auch nur die Schließung eines Hauses wäre furchtbar“, meinte er.

„Noch nichts in Stein gemeißelt“

Angeblich sollen 80 der rund 170 Filialen geschlossen werden, in Gefahr sind rund 5000 Vollzeitstellen. Nach NP-Informationen droht auch die Schließung der Filiale an der Schmiedestraße und an der Georgstraße. Davon weiß Samtleben nichts, „wäre es so, würde ich erst einmal eine Betriebsversammlung einberufen und die Beschäftigten informieren, bevor sie es in der Zeitung lesen“. Übernächste Woche würde es ein weiteres Treffen der Verantwortlichen geben, „ich hoffe, dass wir dann mehr wissen“. Man müsste ja auch mit allen Vermietern bundesweit sprechen, „so lange da nichts in trockenen Tüchern ist, ist auch nichts planbar“. Auch vonseiten der Unternehmensleitung sei noch nichts in Stein gemeißelt, alles sei noch offen.

Hintergrund: Seit Anfang April ist Galeria Karstadt Kaufhof in einem „Schutzschirmverfahren“, will sich selbst sanieren. Durch die Corona-bedingten Schließung hat das ohnehin angeschlagene Unternehmen nach eigenen Angaben eine halbe Milliarde Euro verloren, diese Verluste seien nicht aufzuholen.

Tränen bei Mitarbeitern

Die Mitarbeiter jedenfalls treffen die Nachrichten ins Mark. „Wir hatten ja schon coronabedingt einzelne Gespräche und da gab es auch Tränen.“ Für alle „Karstädter und Kaufhöfler“ seien die Neuigkeiten „harter Tobak“, es geht um die Existenz der Beschäftigten.

Corona-Krise soll schuld sein

Auf die Frage, wie glaubwürdig die Argumentation der Warenhaus-Spitze sei, Corona sei schuld an dem Desaster, will Samtleben nicht antworten. Kein Geheimnis sei: „Es gibt Menschen, die meinen, dass die Corona-Krise der Unternehmensleitung in die Karten gespielt hat.“ Letztlich könnten das aber nur Leute sagen, die alle Zahlen kennen würden.

Bitte keine dritte Insolvenz für Betriebsrat

Samtleben hofft auf jeden Fall, nun nicht die „dritte Insolvenz mitzumachen“. Der 61-Jährige war 2001 bei Brinkmann, als die Insolvenz angemeldet wurde und 2009 bei Karstadt, als das Warenhaus pleite ging. „Noch einmal möchte ich das nicht erleben, mir geht das richtig an die Nieren. Ich sehe die ganzen Schicksale, die alleinerziehenden Mütter, die 40 bis 50-Jährigen, die zu jung für Altersteilzeit sind“.

Von Petra Rückerl