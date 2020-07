Hannover

An den 90 Showminuten von „Funky Town“ wollte am Wiederöffnungsabend im GOP keiner der 219 Premierengäste Kritik üben. Die Bewertungen gingen von „mitreißend“ über „äußerst unterhaltsam“ bis „perfekt inszeniert“.

Das Hygienekonezpt indes sorgte am Wochenende für Diskussionen. „Mir war das alles zu eng“, sagte ein zahlender Besucher aus der Region. „Ich habe mich nicht richtig wohl gefühlt. Da ging es mir ähnlich wie den Menschen um mich herum“, schimpfte ein Prominenter aus der Stadtgesellschaft.

Verantwortliche nicht glücklich

Und auch die Verantwortlichen des Variete-Theaters in der Georgstraße waren nicht wirklich glücklich über den Abend der Wiedereröffnung nach 112 Tagen Pause. Zwar dürfen laut Verordnung Besucher aus zwei Haushalten nebeneinander gesetzt werden, aber akzeptieren die das auch?

Um seiner Frau Abstand zum Gast neben ihr zu verschaffen, setzte sich ein Mann einfach auf den Gang – was dazu führte, dass das mit Getränken und Speisen pausenlos durch den Saal flitzende GOP-Servicepersonal den Mindestabstand zur nächsten Reihe nicht mehr einhalten konnte. „Die Gäste haben sich während der Show teilweise ganz anders verhalten als gedacht und gewünscht“, erkannte Direktor Dennis M. Bohnecke und beschloss, noch vor der zweiten Vorstellung von „Funky Town“ Änderungen.

Vorhandene Sitzplätze weiter reduziert

„Wir hatten die Zahl der Plätze ohnehin schon von normalerweise 310 auf 219 reduziert“, erklärte Marketingchef Bobo Weinzierl, „und haben jetzt nochmal 30 Stühle rausgenommen.“ Zudem werden nur noch miteinander verwandte oder befreundete Paare nebeneinander gesetzt, „damit nicht nochmal völlig Fremde in einer Reihe sitzen“, so Weinzierl.

So bekamen mehr als zwei Dutzend Karteninhaber schon Anrufe vom GOP-Direktor hochpersönlich – ihnen wurden Ersatzkarten für spätere Vorstellungen angeboten plus Gratiskarten für eine weitere Show. „Wir haben das GOP ohnehin schon streng nach den Hygienrichtlinien bestuhlt“, so Weinzierl, „und haben nochmal nachgebessert, damit alle zufrieden sind und sich bei uns wirklich sicher fühlen. Wir haben den jeweiligen Abend-Manager angewiesen, die Show erst zu starten, wenn alle Gäste korrekt sitzen und der Mindestabstand überall eingehalten wird. Notfalls werden wir durchgreifen und Gäste umsetzen.“

Die Show läuft ab sofort mit rund 190 Gästen donnerstags und freitags um 19.30 Uhr, sonnabends um 14.30 und 18.30 Uhr sowie sonntags um 14 und 17 Uhr. Karten unter www.variete.de

