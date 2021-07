Der Betriebshof Glocksee gilt als Keimzelle der hannoverschen Verkehrsbetriebe, nun soll er fit gemacht werden für die Mobilitäts-und Verkehrswende in Stadt und Umland von Hannover: 159 Millionen Euro will die Üstra ab 2023 in die Sanierung und Neubau der Gebäude stecken.