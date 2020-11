Hannover

Die Buntzecke, die mit dem Namen Dermacentor reticulatus 2019 erstmals in der Region Hannover gefunden wurde, hat sich inzwischen zu großen Teilen in Deutschlaand ausgebreitet. Das hat ein Team von Parasitologen unter anderem von der Tierärztlichen Hochschule Hannover ( TiHo) in einer Feldstudie herausgefunden. Die emailleartig marmorierten Zecke ist vor allem für Hunde gefährlich, denn sie kann die sogenannte Hundebabesiose übertragen. Eine lebensgefährliche Erkrankung für die Tiere, bei der die roten Blutkörperchen zerstört werden, was schließlich zur Blutarmut führt. Ohne Behandlung kann es nach nur wenigen Tagen zum Tod des Tieres kommen.

Nach dem Fund der Buntzecke, die auch als Wiesen- oder als Auwaldzecke bezeichnet wird, wollten die Forscher wissen, wie weit sich die Einwandererart in Deutschland inzwischen ausgebreitet hat. Die Parasitologen hatten deshalb die Bevölkerung in Deutschland um Hilfe gebeten, Bürger sollten Zecken mit ihrem Fundort an die TiHo schicken. Ein Erfolg: Fast 4000 verschiedene Exemplare von Buntzecken kamen zusammen. Über 1000 eingeschickte Buntzecken stammten von Hunden. Aufgerufen, Befunde einzuschicken, hatten auch das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr und der Universität Hohenheim. Bei der Analyse der Daten haben die Forscher zum Vergleich auch auf Daten aus dem Jahr 1976 zurückgegriffen.

Hundehalter müssen auch im Herbst und Winter aufpassen

Ergebnis der Untersuchung: Die Art hat sich unter anderem erfolgreich im Norden und Nordwesten Deutschlands angesiedelt und ist nun über das ganze Bundesgebiet verbreitet. Selbst auf der Insel Sylt wurden Exemplare gefunden, teilte die TiHo mit. Den Ergebnissen der Parasitologen zufolge, hat es die in den 1970er Jahren noch extrem selten in Deutschland vorkommende Zeckenart geschafft, sich nun über das gesamte Bundesgebiet auszubreiten – mit Ausnahme von Hamburg. Mehr als 80 Prozent der eingesandten Zeckenproben ist dieser Buntzeckenart zuzurechnen. Besonders hoch war die Zahl von Proben, die aus Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Sachsen und Brandenburg kamen. Die Forscher nehmen an, dass die Ausbreitungen nach 1976 von mindestens zwei verschiedenen Populationen ausgingen, einer im Südwesten und einer im Nordosten Deutschlands.

Gründe für die erfolgreiche Verbreitung der Buntzecken in Deutschland könnte er mehrere geben, so die Forscher: Klimatische Veränderungen, (Urlaubs-), Reisen von Bürgern mit Hunden sowie die Art der Landnutzung. Die Buntzecke lebt vor allem in Wiesen mit hohen Gräsern, Grünstreifen und Übergangszonen am Waldrand – hier warten die Zecken sie dann auf ihre potenziellen Wirte, die Hunde. Dort wo sie vorkommt, sollten Hundebesitzer deshalb auch im Winter aufmerksam sein und ihre Vierbeiner effektiv vor Zecken schützen, rät die Tierärztliche Hochschule. Wichtig: Die Bunt- oder Wiesenzecke tritt auch noch bei vier Grad Celsius verstärkt auf und lässt sich auch durch nächtlichen Bodenfrost nicht abhalten. Heißt: Hundehalter müssen auch im Herbst und Winter auf ihre Tiere achten.

Weit verbreitet: Die Buntzecke hat sich in Deutschland ausgebreitet. Quelle: TiHo

TiHo Hannover sammelt weiter Befunde

Für Menschen ist die Bunt- oder Wiesenzecke eher nicht gefährlich. Zwar kann sie das Frühsommer-Meningoencephalitis ( FSME)-Virus übertragen, jedoch sticht diese Zecke Menschen nur sehr selten: Der Anteil der eingesendeten Zecken, die den Menschen gestochen hatten, betrug nur 0,36 Prozent. Da die Forschungsarbeiten zu den Zecken noch nicht abgeschlossen sind, können Bürger auch weiterhin Zecken einschicken und deren Fundort benennen. Interessant sind für die Forscher vor allem Zeckenarten, die in der Zeit von November und Februar gefunden werden, um Rückschlüsse auf die Winteraktivität der Zecken ziehen zu können. Funden können eingesendet werden an: Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Institut für Parasitologie, Professorin Strube, Bünteweg 17, 30559 Hannover

Von Andreas Voigt