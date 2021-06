Hannover

Die Galerie Luise, Hannovers einstige Vorzeige-Einkaufspassage, steht vor einer grundlegenden Frischzellenkur: Für 20 Millionen Euro baut die Eigentümerin, die Momeni Gruppe aus Hamburg, ab Ende des Jahres die Immobilie komplett um. 2023 soll das Projekt abgeschlossen sein. Wann genau, das ließ die Eigentümerin bei der Vorstellung der Pläne am Dienstag offen – zu unwegbar seien genaue zeitliche Vorgaben bei Projekten in dieser Größenordnung, sagte Momeni-Geschäftsführer Andreas Gladisch.

Eingang Luisenstraße: Die Arkaden verschwinden, die Häuserfassade wird auf die Höhe der Nachbargrundstücke gebracht. Quelle: Momeni

„Mehr Shopping. Mehr Lifestyle. Mehr Genuss“: Das verspricht der Slogan nach dem Ende der Baumaßnahme in der Begelitbroschüre zum Umbau. Ein neues Lebens-und Einkaufsgefühl will die Eigentümerin in die Passage bringen, die spätestens seit dem gastronomischen Leerstand in der Rotunde unter Akzeptanzproblemen bei der Kundschaft zu kämpfen hat. Nach Plänen des Hamburger Architekturbüros Tchoban Voss wird die Galerie Luise nun aber in eine lichtdurchflutete, zeitgemäße Passage umgewandelt.

Der Zugang Joachimstraße wird wieder geöffnet

Selbst das Logo ist neu: die beiden Anfangsbuchstaben G und L für Galerie Luise sind kunstvoll übereinander gelegt. Das Konterfei von Namensgeberin Königin Luise von Preußen, die in Hannover geboren wurde, verschwindet dafür. Der Name Galerie Luise aber bleibt – der ist ein feststehender Begriff, meint Momeni. Die Büroflächen, die 60 Prozent der etwa 15.000 Quadratmeter großen Immobilie ausmachen, sind nicht das Sorgenkind der Galerie, sie sind komplett vermietet und werden strukturell nicht verändert, nur modernisiert.

Eingang Joachimstraße: Der seitliche Zugang wird wieder geöffnet, leicht nach hinten versetzt und wird hell beleuchtet sein. Quelle: Momeni

Architektonisch aufgewertet werden vor allem die beiden Eingänge der Galerie an der Joachimstraße (wird wieder geöffnet) und an der Luisenstraße mit zweigeschossigen Schaufensterfronten, einem hellen Entree und einer klar gegliederten Fassade an der Luisenstraße, bei der die Arkade verschwindet. Die wiederum gestaltet hauptsächlich den Eingang an der Joachimstraße, sie soll hell erleuchtet werden, und auch die Tiefgarageneinfahrt gestaltet Momeni neu.

Rotunde wird zur Plaza mit einem umläufigen Balkon

Das alte und neue Herzstück bleibt die Rotunde, die jetzt aber als Plaza bezeichnet wird, denn die verwandelt der Immobilienentwickler in eine weitläufige Shoppingarea mit neuem, umläufigem Galeriegeschoss mit Balkon, das neben einem Aufzug auch über eine geschwungene Treppe zu erreichen ist. Im Bereich der Rotunde/Plaza sind vornehmlich Gastronomie und Geschäfte aus der Lebensmittelbranche vorgesehen, dazu Läden mit Lifestyle-Produkten. Kunden sollen sich dann unterhalb der großen Glaskuppel in loungeähnlicher Möblierung ausruhen, Kleinigkeiten essen und trinken, so das Konzept an der Stelle der Galerie.

Die Vorbauten der Geschäfte im Passagengang werden abgetragen, der Gang selbst erhält ebenfalls noch Sitzgelegenheiten. In diesem Bereich der Galerie plant Momeni vornehmlich mit Geschäften aus dem Bereich Bekleidung, Mode, Fashion. Wie viele Geschäfte in der neuen Galerie Platz finden, steht aktuell nicht fest – Momeni will die Ladengröße nach den Wünschen der Kunden ausrichten. „Eventuell gibt es auch eine gastronomische Einrichtung über zwei Etagen, wenn der Mieter das möchte“, so Andreas Gladisch. Der Umbau erfolgt in vier nacheinander folgenden Bauabschnitten, er beginnt mit dem leer stehenden Bereich an der Joachimstraße. Bestandsmieter, die bleiben möchten, würden dann in den jeweils neu gebauten Abschnitt ziehen, vorübergehend oder dauerhaft. „Während der Bauphase bleibt die Galerie Luise geöffnet.“

Startklar: Momeni-Geschäftsführer Andreas Gladisch hat am Dienstag die Umbaupläne für die Galerie Luise vorgestellt. Quelle: Hottmann

Von Andreas Voigt