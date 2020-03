Hannover: Fünf Kilometer Stau nach Lkw-Unfall auf der A2

Hannover

Bei einem Unfall auf der der Autobahn 2 zwischen dem Dreieck West und Langenhagen sind am Mittwochmorgen zwei Personen verletzt worden. Nach Angaben von Polizeisprecherin Antje Heilmann sind an dem Zusammenstoß drei Lastwagen beteiligt. Laut Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen staut sich der Verkehr in Richtung Berlin aktuell auf fünf Kilometer.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.15 Uhr in Höhe Herrenhausen. Näheres zum Hergang ist bislang nicht bekannt.

Es gab zwei Verletzte. Kurzzeitig musste die Autobahn voll gesperrt werden, weil der Rettungshubschrauber Christoph 4 an der Unglücksstelle gelandet ist. Laut Heilmann wird der Verkehr zurzeit einspurig am Unfallort vorbei geleitet.

Von Britta Mahrholz