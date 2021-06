Hannover

Diesmal trägt sie ihre Haare magentafarben. Im linken künstlichen Auge blitzt ein Stern. Vanessa Münstermann ist schrill wie immer – und doch anders als sonst. Die gelernte Kosmetikerin, die vor fünf Jahre die Säureattacke ihres damaligen Freundes Daniel mit schwersten Verletzungen überlebte, will sich nicht mehr „Opfer“ nennen lassen. Und sie macht Schluss mit ihrem Verein „AusGezeichnet“.

In einer Videokonferenz wird die 32-Jährige am heutigen Samstag die Auflösung beantragen. „Ich erwarte Gegenwind“, sagt sie. „Aber den halte ich aus.“ Auch das ist neu: der Mut, Nein zu sagen, nicht mitten in der Nacht, wenn Mann und Tochter längst schlafen, als Trösterin am Telefon bereit zu stehen.

Tipps am Telefon

Mit einigen der Kinder, Frauen und Männer, die der Verein „AusGezeichnet“ betreut, hat Vanessa Münstermann täglich gesprochen. Ihr Anspruch war zunächst Hilfe nach einem Säureattentant. Inzwischen aber gibt sie Tipps und verschickt Cremes auch, wenn jemand durch eine schwere Verbrennung oder durch Krankenhauskeime sichtbare und aus Sicht der anderen entstellende Narben trägt.

Für ein kleines Mädchen mit schwersten Brandverletzungen nach einem Unfall mit kochend heißem Wasser war beim persönlichen Kennenlernen beruhigend, wie die einstige Kosmetikerin mit ihren Narben umgeht. Natürlich waren zig Operationen nötig, noch immer stehen welche an. Ein Gesichtstattoo betont die Folgen des Angriffs eher, als sie zu verstecken.

Anrufer brüllte sie an

„Ich habe gelernt, auch mal Nein zu sagen“, berichtet sie. Zuletzt erprobt, als einer der Menschen, um die sich der Verein kümmert, anrief und um neue Salbe bat. Münstermann machte ihm klar, dass die Corona-Pandemie Auswirkungen auch auf die Spendenbereitschaft und damit auf ihren Verein hat. Sie könne nicht mehr so viel Hilfsmittel kaufen. Den Versand habe sie ohnehin aus eigener Tasche finanziert. Vielleicht verstehe der Gesprächspartner, warum da andere Prioritäten nötig sind – erst mal da sein für Kinder sofort oder ganz kurz nach deren Verletzungen. „Der Mann hat rumgebrüllt und mich beleidigt“, erzählt sie.

Ein Grund mit, den Verein aufzulösen, dessen Gesicht sie war. „Eine wichtige Aufgabe und gleichzeitig eine Therapie für mich“, sagt sie über das vor vier Jahren entstandene Bündnis mit inzwischen 75 Mitgliedern. „Jetzt aber will ich keine Vereinsmeierei mehr, keine Bürokratie und keine Belastung.“

„Endlich angstfrei leben“

Was will Vanessa Münstermann? Ganz obenan steht der Wunsch, „endlich angstfrei zu leben“. keine Panikattacken mehr zu entwickeln, wenn sie allein durch einen Wald oder einen Park geht, einem Mann mit dunkler Haut begegnet. Dann drängen sich die Bilder jenes Morgens vor fünf Jahren auf, als der dunkelhäutige Daniel ihr draußen beim Gassigehen mit ihrem Hund ätzenden Industriereiniger ins Gesicht schüttete.

Lange Zeit und in Medien immer wieder so benannt hat sich Vanessa Münstermann als Opfer dieses Säureangriffs gesehen. Heute versteht sie sich anders und sagt „Es war ein Femizidversuch.“ Femizid – das ist die Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts.

In ihrem Buch „Alle drei Tage“ beschreiben die Journalistinnen Laura Backes und Margherita Bettoni, dass jeden Tag in Deutschland ein Mann versucht, seine Frau oder Partnerin umzubringen. Alle drei Tage wird eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Bettoni zu den Gründen: „In dem Moment, in dem die Frau sich dann von ihrem Partner trennt, ist die Tötung der Frau der ultimative Versuch, die Kontrolle wiederherzustellen.“

„Ich möchte laut sein, aber nicht mit meiner Stimme“

Vanessa Münstermann kommt mit einem Ich-Protokoll zu Wort. Sie schlägt neue, andere Töne an als in ihrem Buch „Ich will mich nicht verstecken“. „Viele Ansichten, die darin stehen, habe ich nicht mehr“, sagt sie. Und: „Ich möchte laut sein, aber nicht mit meiner Stimme.“ Ein zweites Buch ist in Arbeit. Öffentlich erscheinen wird es wohl nicht. Aber lesen und erzählen und sich austauschen will sie weiter. „Nicht mehr im Fokus stehen, sondern mittendrin.“

Schrill, schön und immer stärker werdend, sieht Vanessa Münstermann ihre Rolle so: „Ich mag es nicht, wenn man mich Opfer nennt. Opfer ist man nur, wenn man das will. Ein Opfer braucht Hilfe, ein Opfer ist in der Gesellschaft nicht gleichberechtigt. Über mich denke ich: Ich habe einen Säureangriff erlebt, aber ich bin nicht Opfer dessen.“

Von Vera König