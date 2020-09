Hannover: Fünf Jahre Haft für „falschen Fuffziger“

Hannover

Wie viel kostet ein 50-Euro-Schein? Bei Diego S. (30) etwa neun Euro. Für diesen Preis hat er Falschgeld im Internet angeboten. Zuvor hatte er es aus Italien geholt oder sich per Post zuschicken lassen. Nach einem Verständigungsgespräch gestand der Angeklagte im Landgericht Hannover die Geldfälschung. Dafür darf er nun mit einer Haftstrafe von etwa fünf Jahren rechnen.

Diego S. musst sich bei seinem Geständnis jedes Wort aus der Nase ziehen lassen. Zuerst gab er die sieben Taten zu. Die Ermittler konnten die Fälle anhand der Daten in seinem Handy rekonstruieren. Von Mai 2019 bis Februar 2020 habe er aber nur zwei Mal im Juni und Oktober die „Blüten“ aus Italien geholt. Das passte wiederum nicht zu den Ermittlungsergebnissen. Kurz nach der Verständigung am Montag stand der Deal schon wieder auf der Kippe.

Falschgeld aus Italien geholt

Nach einer Prozesspause erklärte Rechtsanwalt Dirk Voß: Sein Mandant habe fünf bis sechs Lieferungen per Post erhalten. In der Tat habe er nur zwei Mal Geld aus Italien geholt. Zu seinen Abnehmern sagte der Angeklagte nichts, da wurde er wieder sehr einsilbig. „Ehrlich gesagt, habe ich den Überblick verloren“, lautete eine seiner ausweichenden Antworten.

Als hellste Kerze am Baum wird der 30-Jährige sicher nicht in die Kriminalitätsgeschichte eingehen. Am 4. Februar bot er einem verdeckten Ermittler (28) Falschgeld an. Der Beamte vom Landeskriminalamt ( LKA) Nordrhein-Westfalen arbeitet in einer verdachtsunabhängigen Ermittlungsgruppe. Er stieß im Internet auf eine geschlossene Facebook-Gruppe. Dort bot der Angeklagte unter seinem richtigen Namen (!) 20-Euro-Scheine zum Verkauf für sechs Euro an. „Ich habe eine Beitrittsanfrage an die Gruppe gestellt. Die Administratoren haben mich dann rein gelassen“, erzählte der Beamte. Genauso hatte auch Diego S. seine Aufnahme in die Gruppe geschildert.

Angeklagter muss 22.390 Euro zahlen

Der Angeklagte lebt in Hannover. Seine Geschäfte wickelte er in der Marienstraße (Südstadt) ab. Gegenüber dem verdeckten Ermittler bestand er auf eine persönliche Übergabe des Falschgeldes. Eine leichte Festnahme. Als Motive nannte der Mann: „Ich hatte kein Geld. Meine Mutter war krank. Dann habe ich damit angefangen.“ Keine gute Idee. Jetzt muss er ins Gefängnis, die Mutter dürfte immer noch krank sein. Und er muss 22.390 Euro „Verdienst“ aus seinen Geschäften zurückzahlen.

