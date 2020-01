Hannovers Musikzentrum: Ein Macher geht von Bord

Hannover

Er ist ein Macher par excellence. Holger Maack hat die hannoversche Musikszene belebt wie kaum ein anderer. Nicht als Musiker, der er auch ist, sondern als Lenker und Organisator im Hintergrund. Nun verabschiedet sich der Gründer und Geschäftsführer des Musikzentrums in eine Art Ruhestand, Das Ruder übernimmt seine langjährige enge Mitarbeiterin Sabine Busmann.

Der 63-jährige sitzt entspannt in dem großen Büro, das er sich schon seit längerem mit seiner Nachfolgerin teilt. Ein Raum prall gefüllt mit Attributen der Rockmusik: Gitarrenverstärker und Boxen, Plattencover, Plakate und vieles mehr. Ausgediente Sennheiser-Mikrofone, in deren Körbe Leuchtbirnen montiert sind, dienen als Lampen über dem Konferenztisch. Mikrokabel liefern den Strom, und als Stromverteiler dient ein an der Decke befestigtes kleines Mischpult.

„Die Idee einer schlaflosen Nacht“, erzählt Maack. Wer ihn kennt, nennt ihn bescheiden. Ideen hat er viele, und die meisten konnte er umsetzen. Andere, wie das Zentrum für Musiktechnikgeschichte im Rundbunker an der Kopernikusstraße, sind noch in Planung.

Mit 14 Organist in einer Band

Maack stammt aus Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein. Die Mutter triezte ihn zur Musik. Als Kind lernte er Blockflöte und Klavier. „Mit 14 spielte ich Orgel in meiner ersten Band“, erinnert er sich. Sie spielten Hardrock, eigene Songs und fremde. Ambitionen hatte er schon. Doch zur Profikarriere braucht es mehr, auch eine Handvoll Glück. „Wir haben halt das gespielt, was gerade modern war. Damit hinkten wir aber immer hinterher“, räumt er ein. Manchmal, wenn er bewunderte Musiker live erlebte und deren Equipment bestaunte, habe er Minderwertigsgefühle bekommen. „Ich war ja nur der kleine Heinzi aus Schleswig-Holstein.“

Aus der Kleinstadt flüchtete er zum Musikstudium nach Berlin. Auch dort spielte er in Bands und sammelte weiter Bühnenerfahrung. Und davon reichlich, auch wenn sich zahlreiche Bands um die wenigen Auftrittsmöglichkeiten in der damals noch geteilten Stadt kloppten. „Ich habe aber Musik gemacht, weil ich auf der Bühne stehen wollte“, sagt er. Vielen anderen hat er dazu verholfen.

Proberaum im Heizungskeller einer Schule

Das Musikstudium fürs Lehramt empfand er dagegen als langweilig. Zum Referendariat kam er 1986 nach Hannover. Doch nach dem zweiten Staatsexamen sah es mau aus, Lehramtsbewerber hatten schlechte Karten. In einer Band spielte er natürlich auch hier. Der Übungsraum war im Heizungskeller einer Schule. „Für jede Probe mussten wir auf- und wieder abbauen“, erinnert er sich. „Das war lästig.“ Das mag ihn geprägt haben. Übungsräume für Bands zu schaffen, überhaupt Übungsmöglichkeiten für junge Musiker bereitzustellen, ist eine zentrale Aufgabe des Musikzentrums.

In mehreren Bunkern wie hier in der Friesenstraße richtete Holger Maack mit der Deutschen Rockmusikstiftung Übungsräume ein und vermietet sie an Bands.

Ebenfalls 1986 lernte Maack seine spätere Frau kennen, mit der er zwei Söhne und eine Tochter hat. Für Proben blieb dann nicht mehr genug Zeit. Das Familienleben wurde wichtiger als die Bands. „Und nach dem zweiten Staatsexamen musste ich auch überlegen, wovon ich eigentlich leben will“, sagt er.

Idee aus Berlin mitgebracht

Aus Berlin hatte er eine Idee mitgebracht, die perfekt in sein Profil passte: den städtischen Rockmusikbeauftragten. So einer stünde einer Stadt wie Hannover auch gut an, war er überzeugt. Und es gelang ihm tatsächlich, den damaligen Vize des städtischen Kulturamts, Dieter Wuttig, davon zu überzeugen. Nur kosten durfte es nichts.

Damals sah es um die Förderung der Rockmusik in Hannover finster aus. Immerhin gab es den Band-Club, eine Art Selbsthilfeorganisation der Musiker. Dort sollte nun auch der offizielle Rockmusikbeauftragte angedockt werden, in Form einer ABM-Stelle, wie die vom Arbeitsamt mitfinanzierten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen seinerzeit hießen. Maack wickelte die erforderlichen Formalitäten selbst ab und konnte die Stelle zum 1. April 1988 antreten.

Ein Bild aus frühen Tagen zeigt Holger Maack (rechts) 1993 mit seinem ersten Mitstreiter, dem Keyboarder Edu Wahlmann. Quelle: Archiv

Vom Start weg brauchte er sich über Arbeitsmangel nicht zu beklagen, schließlich ging es um die Förderung der heimischen Musikszene. Das beschränkte sich nicht darauf, Konzerte zu veranstalten. „Wenn jemand Unterricht nehmen wollte, gab es für Rockmusik nicht viel.“ Maack eröffnete das Rockbüro, dessen einziger Mitarbeiter er zunächst war. Und er organisierte Workshops in Schulen, vermietete Übungsräume und vermittelte Auftritte.

1989 startet der erste Sixpack-Bandwettbewerb

Die Finanzierung seiner ABM-Stelle war für zwei Jahre gesichert, im dritten Jahr musste sie von der Stadt gefördert werden. Bis dahin musste er die Politik davon überzeugen. „Ich machte daher vor allem Sachen, die öffentlichkeitswirksam waren“, erzählt er. Schon 1989 startete der bis heute erfolgreiche Sixpack-Bandwettbewerb.

„Ich konnte machen, was ich wollte, solange es den Band-Club kein Geld kostete“, so Maack. Er fing als Einzelkämpfer an, fand jedoch schnell Mitstreiter, zunächst ehrenamtliche. Dann wurden nach und nach weitere ABM-Stellen bewilligt.

Hinkte er als Rockmusiker musikalisch noch hinterher, war Maack als Rockmusikbeauftragter am Puls der Zeit. „Es gab damals eine richtige Gründungseuphorie“, berichtet er. Rockmusikförderung wurde in der Landesarbeitsgemeinschaft Rock auf Landesebene ausgeweitet und mündete schließlich in einem Bundesverband. 1993 wurde in Hannover das Musikzentrum gegründet, einzigartig in Deutschland. „Es gab dafür kein Vorbild, und es war anfangs auch ein etwas schwieriger Prozess“, räumt Maack ein.

Die Neue steht für Kontinuität Sabine Busmann steht für Kontinuität. „Etwas besser machen als Holger geht gar nicht“, sagt die 53-Jährige über ihren scheidenden Chef. „Ich bin vom Typ her aber ein bisschen anders.“ Als patente Netzwerkerin wird sie vermutlich auch nach neuen Partnern Ausschau halten. Ihre Spezialität sind Großprojekte mit vielen Jugendlichen. Stillstand werde es nicht geben, verspricht sie. Erneuert wird allerdings das Logo des Musikzentrums. Statt des in die Jahre gekommenen verschnörkelten Schriftzugs werden die Buchstaben nun durch klare Linien modern definiert. Auch die Webseite wird neu gestaltet. Sabine Busmann ist ein Eigengewächs des Zentrums. Nach ihrem Studium der Geografie ging es ihr ähnlich wie Holger Maack: Geografen wurden damals so wenig gesucht wie Lehrer. Sie bewarb sich 1996 auf eine Stelle im Musikzentrum, auf ein Jahr befristet. „Ich hatte keine Ahnung, um was es dabei ging“, erinnert sie sich. „Genommen wurde ich, weil ich als einzige nichts mit Musik zu tun hatte.“ Holger Maack brauchte eben jemanden zur Entlastung als Geschäftsführer, der im Büro blieb. Und Sabine Busmann blieb. „Ich war eine der ersten Azubis im Musikzentrum“, sagt sie. Aktuell gibt es dort 24 Auszubildende in fünf Berufen. Das Berufsbild des Veranstaltungskaufmanns wurde hier mit entwickelt. Die ausgelernten Veranstaltungstechniker des Musikzentrums genießen bundesweit einen hervorragenden Ruf. Sabine Busmann ist schon lange Maacks rechte Hand, die Übernahme der Geschäftsführung entsprechend vorbereitet. Ihr geht es ebenso darum, den Standort weiter zu stärken, bundesweite Aktivitäten und internationale Zusammenarbeit wie etwa bei der Fête de la Musique zu intensivieren.

Großzügige Förderer

Aus dem arbeitslosen Musiklehrer war in wenigen Jahren ein eloquenter Organisator, Manager und Beschaffer von Fördergeldern geworden. Im Musikzentrum in der alten Modellbauhalle im Gewerbehof am Ende der Emil-Meyer-Straße (Hainholz) entstanden unter anderem Räume für Workshops und ein Tonstudio. 1999 wurde in der nebenan liegenden Lkw-Garage eine Konzerthalle eingerichtet, die heute zu Hannovers Top-Adressen zählt. Geld war nie genug da, es galt oft zu improvisieren. Ohne großzügige Förderer wie etwa die Lotto-Stiftung wäre vieles nicht möglich gewesen.

VW gehört zu den wichtigen Unterstützern.

„Es war nie leicht, Geld für Rockmusik einzusammeln“, sagt Maack. „Deshalb haben wir 1996 die gemeinnützige Deutsche Rockmusikstiftung gegründet. Sie ist sozusagen die Geldmaschine für das Musikzentrum.“ Der er auch nach seinem Ausscheiden als Geschäftsführer zunächst erhalten bleiben wird.

Das Musikzentrum ist immer aktuellen Strömungen gefolgt. Für Holger Maack aber wird es Zeit, den Staffelstab an Jüngere abzugeben. „Ich muss ja irgendwann mal aufhören, meine Ideen realisieren zu wollen“, sagt er. Der Szene wird er verbunden bleiben. „Musik ist das einzige Medium, bei dem ich Gänsehaut bekomme.“

