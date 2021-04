Hannover

Als der Schnee zu hoch war, hat er im Winter mal vier Tage auf die Radfahrt zum Regionshaus verzichtet. „Eine absolute Ausnahme“, erklärte Regionspräsident Hauke Jagau am Donnerstag auf dem Trammplatz. Immer fahre er sonst zweimal täglich die jeweils rund acht Kilometer von seinem Haus in Laatzen zu seinem Arbeitsplatz in der Südstadt, es sei sogar wissenschaftlich erwiesen, „dass du mit dem Rad bei Strecken bis neun Kilometer nicht langsamer bist als mit dem Auto“. Selbstverständlich war Jagau am Donnerstag mit dem Rad zum Rathaus gekommen, um beim Auftakt einer besonderen Aktion der Initiative „Hannover bewegt sich –Mobilität neu denken“ dabei zu sein.

Bus, Bahn, Fahrrad oder E-Auto

30 prominente Entscheider der Stadtgesellschaft wollen bis zum 7. Mai alle Strecken unter zehn Kilometer klimaneutral zurücklegen, mit Bus und Bahn, E-Auto oder dem Fahrrad. Dabei auch Enercity-Chefin Susanna Zapreva, die Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette, Unternehmer-Verbände-Chef Volker Müller, HDI-Glonal-SE-Chef Edgar Puls, NP-Chefredakteur Carsten Bergmann und Madsack-Verlagsleiter Günter Evert. 16 dieser 30 bekamen für zwei Wochen ein kleines kompaktes E-Bike von der Metropolregion, zwei von „Burckhardt – das Rad & Pedelec-Haus“ an der Podbi ein schickes Hannover-Pedelec, das eigens für „Hannover bewegt sich“ auf den Markt gebracht wurde.

„Ich bin gespannt auf Ihre Eindrücke“, sagte Oberbürgermeister Belit Onay bei seiner Begrüßung, „wir werden zwei Wochen lang klimaneutral und gesund unterwegs sein, das bringt uns sicher allen etwas.“ Die Teilnehmer sind aufgerufen, ihre Erfahrungen festzuhalten und Probleme im Nahverkehr genau zu notieren. Hannovers FDP-Chef Patrick Döring war mit dem Nachbau eines Militärfahrrades da, Sparkassen-Vorstandsfrau Kerstin Berghoff-Ising mit ihrem 30 Kilo schweren E-Bike, das sie auch zum Einkauf nutzt. „Eine Packtasche links, eine rechts, wir sind doch eine Stadt der kurzen Wege, da verzichte ich gerne und oft aufs Auto.“

Radfahren das Beste für Klima und Gesundheit

Üstra-Vorstand Elke van Zadel ist als Hobby-Langstreckenläuferin ohnehin oft an der frischen Luft, nun „freue ich mich, zwei Wochen lang mal ganz bewusst andere Wege auszuprobieren und Hannover aus einer neuen Perspektive zu sehen“. KRH-Geschäftsführerin Barbara Schulte will „alle Aufgaben des Alltags bei Wind und Wetter auf zwei Rädern bewältigen“. Einen Hingucker hatte VWN-Managerin Susanne Leifheit mitgebracht: den Prototyp des E-Cargo-Bike, den der Nutzfahrzeugehersteller ab September in Serie fertigen will. Mit schickem Design und riesiger Box über dem Vorderreifen. „Fährt sich gut und ist unglaublich praktisch“, schwärmte Leifheit.

MHH-Transplantations-Experte Axel Haverich radelt immer in die Klinik, manchmal abends „zur Entspannung einmal um den Maschsee. Ohne Motor, mit reiner Muskelkraft.“ Er stellte der Aktion ein Einser-Zeugnis aus: „Wer Rad fährt, hat nachweislich weniger mit Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes und Alzheimer-Erkrankung zu tun. Radfahren ist das Beste für Klima und Gesundheit. Das macht diese Aktion und diese Initiative so sinnvoll und wichtig.“

Von Christoph Dannowski