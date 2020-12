Hannover

Das war am Montag an vielen Orten in Hannover zu sehen: Warteschlangen vor Friseurgeschäften. Auch diese werden von Mittwoch an geschlossen bleiben, die Kunden nutzen die letzten beiden Tage aus, um sich noch rasch Weihnachtsfrisuren schneiden oder färben zu lassen.

„Viele unserer Innungsmitglieder haben ihre Salons am Montag extra geöffnet, auch wenn sie da normalerweise ihren Ruhetag gehabt hätten“, weiß Friseurinnungsgeschäftsführer Stefan Golletz. „Viele haben auch die Öffnungszeiten verlängert und die Termine möglichst vieler ihrer Stammkunden von Mittwoch und Donnerstag auf Montag und Dienstag verlegt.“ Manche hätten irgendwann jedoch die Telefone ausgestellt. „Was sollten sie all den Kunden denn noch sagen, denen sie keine Termine mehr hätten anbieten können?“, fragt Golletz.

Bitter sei der neuerliche Lockdown für viele. „Das war im Frühjahr schon hart für die Betriebe“, bedauert der Innungschef. Seither sei für viele das Geschäft nicht wieder richtig in Gang gekommen. „Viele Kunden schrecken die Kontaktbeschränkungen ab“, erzählt er, „sie sind vom sonst vierwöchigen Rhythmus zwischen ihren Friseurbesuchen auf sechs Wochen gegangen.“ Nun falle nicht nur ein Teil des Weihnachts-, sondern auch des Silvestergeschäfts weg. Golletz: „Das ist für manche eine echte, betriebswirtschaftliche Katastrophe. Einige werden demnächst unterm Tannenbaum sitzen und überlegen, wie sie das nächste Jahr überstehen sollen.“

