Hannover

In anderen Städten gibt’s eine Bratwurst, wenn man sich impfen lässt. Oder in Hannover für Kinder und deren Eltern auch eine Freikarte für den Zoo. Bei Volker Schäfer gibt es Spiele. Der Inhaber von Allerlei Spielerei in der Calenberger Esplanade (Calenberger Neustadt) schenkt jedem frisch Geimpften ein Spiel. „Die Pandemie ist derzeit ziemlich massiv. Ich finde, jeder, der sich impfen lässt, hat eine kleine Belohnung verdient.“ Schließlich erspart er sich möglicherweise nicht nur selbst eine schwere Erkrankung, sondern schützt auch andere.

„Die Idee wird extrem gut angenommen“, sagt er. Zumindest was die Resonanz in den sozialen Medien anbelangt, in denen er das Angebot bekannt gemacht hat. „Ich habe noch nie so viele Likes bekommen.“ Ein Spiel erhalten alle, die sich sofort impfen oder boostern lassen und innerhalb einer Woche den entsprechenden Stempel im Laden vorzeigen. Aber auch alle, die den entsprechenden Post teilen, dürfen sich ein Spiel aus dem Pool abholen, den Schäfer bereitgestellt hat. So lange der Vorrat reicht. Allerdings hat er schon angekündigt, den Stapel noch etwas zu erhöhen.

„Es ist eine bunte Mischung von Spielen aller Art, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder“, erzählt er. „Taktikspiele, Partyspiele, Kartenspiele.“ Ein Teil stamme aus Beständen, welche die Verlage den Läden während des Lockdowns als Unterstützung kostenlos zur Verfügung gestellt hätten. „Das waren 200 oder 250 Spiele, die ich als Sonderangebote abgegeben oder auch bei einem Kauf mal oben drauf gelegt habe.“ Und was davon übrig geblieben ist, wartet nun auf die frisch Geimpften.

Restposten und aktuelle Renner

Zusätzlich hat Schäfer noch Restposten aus den Regalen auf den Stapel gelegt. Spiele, von denen er nur noch ein paar Exemplare hat, und die er durch neue Ware ersetzen will. Darunter durchaus Renner wie eine Magic-Maze-Erweiterung, 2017 Spiel des Jahres, oder ein Ravensburger Exit Puzzle. Aktuell ist das Kartenspiel Hashi vom Nürnberger Spielkartenverlag, exotisch das Kartenspiel Anansi.

Schäfers Motivation: „Zum Teil, um Werbung zu machen“, räumt er offen ein. „Aber auch, weil ich ein Teil dieser Gesellschaft und dieser Stadt bin und etwas beitragen möchte.“ Zumal er mit den Folgen der Corona-Pandemie nicht nur beruflich im Lockdown, sondern auch privat konfrontiert wurde. „Ich habe mehrere Bekannte, die an Corona erkrankt waren, teils noch immer an den Folgen leiden. Eine Tante von mir ist sogar gestorben.“

Persönliche Betroffenheit als Motiv

Eine persönliche Betroffenheit, die schon vor einiger Zeit den Wunsch auslöste, irgendetwas zu machen. „Ursprünglich hatte ich die Idee, Spielen und Impfen zu verbinden, mit einer Ärztin von nebenan im Laden. Das ließ sich aber nicht umsetzen.“ Dann habe ihm ein Bekannter von einem Stand auf der Spielemesse in Essen berichtet, an dem Geimpfte eine Belohnung bekamen. Was Schäfer nun aufgegriffen hat.

Dabei hat er eigentlich gar nichts zu verschenken, da die Pandemie auch in seinem Geschäft Spuren hinterlassen hat. „Sollte kommenden Mittwoch 2G plus auch für den Einzelhandel kommen, wird das natürlich noch schwerer“, sagt er. Allerdings werde er auch damit klar kommen. „Ich werde dann, wie schon beim ersten Lockdown, auch telefonische Beratungen anbieten.“ Kunden, die sich nicht extra testen lassen wollen, könnten dann Spiele einfach nur abholen. „Das ist zwar nicht schön für mein Unternehmen, aber die Notwendigkeit der Maßnahme erschließt sich“, sagt er. „Da muss ich durch.“

Von Andreas Krasselt