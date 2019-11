City: Friedliche Demo gegen das Vermummungsverbot

Hannover

Demo gegen Vermummungsverbot: Gut 40 Teilnehmer haben am Freitag in der Innenstadt gegen das Vermummungsverbot in Deutschland demonstriert. Hintergrund der Aktion war das Vorgehen der Polizei bei der NPD-Demo am vergangenen Wochenende in der Südstadt: Dort hatten die Beamten die Maskierung einzelner Neonazis nicht geahndet – zu deren Schutz vor ungewollter Veröffentlichung von Porträtaufnahmen durch Medienvertreter. Das hatte in der linken Szene Empörung ausgelöst.

„ Vermummungsverbot aushebeln – Linke Protestkultur stärken“, reklamierten die Protestierer am Freitag für sich. Demonstrativ vermummten sie sich schon beim Start des Zuges am Klagesmarkt: mit bunten oder schwarzen Sturmhauben, Anonymous-Masken, Schals oder – ganz klimaneutral – mit brauner Papiertüte. „Wir sind vermummt und bunt“, skandierten die Demonstranten.

Die Polizei ließ die Teilnehmer ohne einzugreifen bis zum Ernst-August-Platz ziehen. Allerdings hatten die Demonstranten den Einsatzkräften auch keinen Anlass gegeben, einzuschreiten: Während des Protestzuges blieb alles friedlich, von den maskierten Teilnehmern wurden nach NP-Informationen weder Straftaten noch Ordnungswidrigkeiten begangen.

