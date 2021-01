Hannover

Duo Infernale oder ein Pärchen, das nicht wusste, was es tat? Im sogenannten Friedhofsmord standen am Mittwoch die Plädoyers auf der Tagesordnung im Landgericht Hannover. Staatsanwalt Matthias Wuthenow forderte für Emre A. (24) eine Haftstrafe von 15 Jahren; für seine Freundin Tanja W. (26) 12 Jahre und sechs Monate. Emre A. soll zudem in der Psychiatrie untergebracht werden.

Beide sollen am 5. April 2020 einen 28-Jährigen aus Bielefeld ermordet haben. Dabei habe Emre A. aus Rache gehandelt. Denn das Opfer habe zuvor seine Freundin brutal vergewaltigt. Am 5. April sei ein „langgeplantes Vorhaben“ in die Tat umgesetzt worden. Tanja W. habe den 28-Jährigen nach Hannover in die Lange-Hop-Straße (Kirchrode) gelockt. Emre A. habe das arglose Opfer dann mit 111 Messerstichen getötet. Später legten beide die Leiche auf einem frisch ausgehobenen Grab ab.

Hat sich das Pärchen zum Mord verabredet?

Da die Angeklagten Autisten seien, seien sie in ihrer Steuerungsfähigkeit eingeschränkt gewesen, so Staatsanwalt Wuthenow. Deshalb können die Angeklagten nicht zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt werden. Doch wegen seiner Gefährlichkeit müsse Emre A. in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht werden.

In seiner Beweisführung stützt sich der Staatsanwalt vor allem auf die Chats der Angeklagten. Da spricht Emre A. davon, dass er den „Wichser ausradieren“ oder „verstümmeln“ wolle. Tanja W. habe einmal geantwortet: „Wenn Du die Knilche töten willst, dann mache ich mit.“ Mit „Knilche“ waren weitere Ex-Freunde von ihr gemeint.

Tanja W. nahm die Tötungsabsicht von Emre nicht ernst

Tanja Brettschneider, Anwältin von Tanja W., interpretiert die Chats völlig anders. „Sie hat Brians Tötungsfantasien nicht ernst genommen. Sie kann aufgrund ihrer Krankheit Menschen nicht einschätzen. Sie hat auch Probleme mit logischem Denken.“ Auch der psychiatrische Gutachter habe davon gesprochen, dass die Angeklagten in ihren Chats aneinander vorbei sprachen.

Tanja W. sei in Beziehungen unterwürfig und habe Angst gehabt, verlassen zu werden. Damit hatte Emre (Spitzname „Brian“) gedroht, wenn sie sich an seinen Racheplänen nicht beteilige. Anwältin Brettschneider: „Sie hat nie angenommen, dass Brian jemanden tötet.“ Deshalb forderte sie einen Freispruch.

Angeklagten fehlt die Empathie

Sollte das Gericht Tanja W. trotzdem schuldig sprechen, dann ginge das nur wegen Beihilfe zum Totschlag. „Wegen ihres Asperger-Syndroms kann sie niemals die Arg- und Wehrlosigkeit eines Opfers erkennen.“ Insofern könne sie auch keinen Mord begehen. Brettschneider beantragte auch für Tanja W. eine Unterbringung in der Psychiatrie.

Für den Anwalt von Emre A., Dimitrios Kotios, ist die Aufgabe ungleich schwerer. Gegen seinen Mandanten sprechen die Chats und die Übertötung des Opfers. „Mein Mandant wollte den 28-Jährigen nur zur Rede stellen, mehr nicht.“ Die Situation sei dann eskaliert. Er plädierte wegen Notwehr auf Freispruch.

Aber auch hier geht der Anwalt von einer Verurteilung aus. Das sei dann aber nur wegen Totschlags möglich. „Mein Mandant ist massiv krank.“ Er habe Suizidgedanken gehabt, weil er im Internet ungepixelt gezeigt worden sei. „Das zeigt seine Besessenheit von bestimmten Themen. Das ist der Asperger-Autismus.“ Kotios beantragte im Falle einer Verurteilung sechs Jahre Freiheitsstrafe wegen Totschlags. Urteil 2. Februar

