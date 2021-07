Hannover: Fridays for Future zeigt Solidarität mit Flutopfern

Hannover

„Wir fordern Klimagerechtigkeit“ steht auf dem Banner, das die Aktivisten von Fridays for Future an der Spitze ihres Protestzugs tragen. Dann skandieren sie ebenso plakativ: „Menschen sterben – was tut Ihr?“ Die Kritik richtet sich an die Bundesregierung, die es versäumt habe, frühzeitig wirksamen Klimaschutz umzusetzen und darum eine Mitschuld an der Flutkatastrophe in West- und Süddeutschland trage. Rund 80 zumeist junge Menschen zogen am Freitagabend durch Hannovers Innenstadt, um ihre Solidarität mit den Opfern in den Hochwassergebieten auszudrücken und ihre Forderungen nach einer Wende in der Klimapolitik zu untermauern.

„Ich bin wütend auf die Regierung“, ruft Demonstrantin Conny aufgebracht ins Megafon. Der Kohleausstieg komme viel zu spät, der CO2-Preis sei viel zu niedrig – und nun seien bereits katastrophale Folgen des Klimawandels zu beklagen, wie sich an den Überschwemmungen zeige. Mehr als 170 Tote und 150 Vermisste in den betroffenen Regionen machten deutlich, dass es Zeit für eine Kehrtwende sei. Die Demonstrierenden legten eine Schweigeminute für die Opfer ein und riefen zu Spenden auf.

Die Demonstranten versammeln sich am Protestcamp neben dem Neuen Rathaus. Quelle: Christian Behrens

Sie starteten am Protestcamp, das Fridays for Future seit 14 Tagen neben dem Neuen Rathaus aufgebaut hat. Dort endete der Marsch auch wieder – er führte über Aegi, Georgstraße und Bahnhof, Goethestraße und Leibnizufer bis zum Friedrichswall. Nach Angaben der Polizei verlief die Demonstration durchweg friedlich.

Von Juliane Kaune