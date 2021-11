Hannover

Der Klimagipfel von Glasgow war für die Fridays for Future enttäuschend. Doch sie strampeln sich weiter ab für das Klima – am Sonnabend im wahrsten Sinne des Wortes am Kröpcke. Mit vier coronagerechten Aktionen dort zwischen Peek & Cloppenburg und dem Café Mövenpick erregten sie durchaus Aufmerksamkeit, wie Fridays-Aktivist Marius Glaeser (19) berichtete.

Der junge Mann, vor drei Monaten aus Halle an der Saale für einen Freiwilligendienst im Institut für Quantenoptik nach Hannover gezogen, strampelte auf einem festmontierten Fahrrad ohne Fahrradkette. Das Banner dazu „Wir könnten längst am Ziel sein“ machte es dann noch einmal deutlich, wozu das Ganze hier stattfand. Hinter ihm weitere Aktivisten und Aktivistinnen: auf dem Laufband (Banner: „Auch Bewegung kann Stillstand sein“), in einer Endlosschleife aus Sonntagsreden aus der Politik zum Klima und in einer Badewanne, in der der Mensch in seinen unterschriebenen, aber nicht erfüllten Verträgen ertrinkt.

Ertrinken in Verträgen: Fridays-Aktivistin macht Aktion im Nachklapp zu Klimagipfel. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Die Reaktionen der Leute hier sind im Großen und Ganzen positiv, die meisten finden die Aktion ganz cool“, sagte Glaeser, der bereits seit drei Stunden immer wieder am Radeln ist. „Wir lösen uns aber alle halbe Stunde ab“, berichtet er.

Die Aktion sei Reaktion auf die Konferenz in Glasgow. Die Maßnahmen reichten nicht. „Selbst wenn diese erfüllt würden, kämen wir auf eine Erderwärmung von 2,4 Grad. Wir wollen aber, dass Paris mit 1,5 Grad eingehalten wird.“

Aber selbst die jetzt versprochenen Maßnahmen seien mehr Phrasen als klarer Umsetzungswille. „Wir zeigen die große Ohnmacht. Ohne Fahrradkette kommt man eben nicht voran“, sagt Marius Glaeser. Und strampelt weiter.

Von Petra Rückerl