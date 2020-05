Fridays for Future protestieren gegen Abwrackprämie 2.0

Hannover

Sonst eher bekannt für ihre lauten Freitags-Proteste, hat die Klimabewegung Fridays for Future (FFF) nun auch unter der Woche demonstriert. Vor dem Niedersächsischen Landtag hatten sich am Dienstagvormittag etwa 15 junge Aktivisten mit Bannern postiert, um gegen eine im Raum stehende „ Abwrackprämie 2.0“ mobil zu machen. „Klimapolitik statt Autofabrik“ oder „Keine Subventionen für Umweltzerstörung“ stand auf den Plakaten geschrieben.

Hintergrund der Protestaktion war der einberufene „ Autogipfel“, bei dem sich Bundeskanzlerin Angela Merkel, einige Bundesminister sowie Vertreter der deutschen Automobilhersteller am Dienstag in einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise austauschten. Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg hatten sich im Vorfeld bereits für konkrete Kaufprämien ausgesprochen, um die derzeit geringen Nachfrage anzukurbeln.

Forderung: Ausbau des ÖPNV statt „ Abwrackprämie 2.0“

„Die Landesregierung muss jetzt klar Position beziehen und für eine nachhaltige Zukunft für alle kommenden Generationen eintreten. Die Forderung der Autoindustrie nach einer Abwrackprämie ist ein Schlag ins Gesicht für die junge Generation“, kritisiert Fridays-Sprecher Michael Nagel (25). Auch Sprecher-Kollegin Lou Töllner prangert an: „Eine Abwrackprämie ist weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll. Das hat bereits die Auswertung der Prämie aus dem Jahr 2009 bewiesen.“ FFF fordert, das Geld müsse in alternative Mobilitätskonzepte fließen, wie beispielsweise in den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Die Bundesregierung darf den Forderungen der Autoindustrie nach einer Prämie für Autos mit Verbrennungsmotor nicht... Gepostet von Fridays for Future Hannover am Montag, 4. Mai 2020

Neben Hannover gab es weitere Proteste in Osnabrück und Berlin. Auch in Wolfsburg hat sich die Klimabewegung zu Wort gemeldet, und vor dem Haupteingang des VW-Werks unter dem Motto „Tatort Klimamord“ protestiert. Auch Freitag wollen die Aktivisten wieder in Hannover auf die Straße gehen um für Klima und Umwelt zu demonstrieren.

Von Jens Strube