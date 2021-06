hannover

Das Klimabündnis „Fridays for Future“ ruft für Freitag wieder zu einem bundesweiten Aktionstag auf. Unter dem Motto „Aufbruchsklima“ sind Proteste in mehr als 25 Orten geplant, teilte das Bündnis mit. Auch in Hannover findet Freitag eine Demo statt. Die beginnt um 12.30 Uhr am Opernplatz.

Zusammen mit der Verdi-Jugend wollen die Aktivisten und Aktivistinnen deutlich machen, dass eine Wende zur Klimagerechtigkeit nur sozial gerecht umgesetzt werden kann. Es soll diesmal auch eine coronakonforme Laufdemo möglich sein. Dies soll durch ein strenges Hygienekonzept geschafft werden, zu dem neben der Maskenpflicht auch eine Unterteilung des Demozuges in getrennte Blöcke gehört.

Zug durch die Innenstadt

Der Zug führt vom Opernplatz über den Aegi und Friedrichswall zum Leibnizufer. Über Goethestraße, Kurt-Schuhmacher-Straße geht es zurück zum Opernplatz. Der Demonstrationszug wird in Blöcke mit je 50 Menschen unterteilt sein. Teilnehmer müssen eine medizinischen Maske tragen.

Wieder regelmäßige Demos

In den kommenden Wochen vor der Bundestagswahl wollen die Aktivisten wieder jeden Freitag für Klimagerechtigkeit streiken, wie es weiter hieß.

Von np