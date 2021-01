Der Mann (50), der am Donnerstagabend seine Freundin (50) in einer Wohnung in Hannover getötet hat, soll am Freitagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Täter hatte selbst die Polizei angerufen und sich widerstandslos festnehmen lassen. Die Hintergründe der Bluttat sind unklar