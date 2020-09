Hannover

Erich Scharnofske blickt auf ein langes und erfülltes Musikerleben zurück. Mit 14 hat er angefangen, Trompete zu spielen. Heute ist er 70 – und steht quasi vor dem Nichts. Denn durch Corona sind ihm nahezu alle Auftritte weggebrochen. Kompletter Verdienstausfall.

Wie ihm geht es im Grunde allen freischaffenden Berufsmusikern. „Die fallen durch alle Raster“, sagt eine Mitstreiterin. Mit fünf Kollegen steht Scharnofske daher am Freitagmittag auf dem Steintorplatz. Mit fetzigen Dixie-Klängen werben sie um Unterschriften für ihre Onlinepetition, mit der sie eine staatliche Existenzsicherung fordern. „Wir haben Steuern gezahlt“, sagt der 70-Jährige. „Und wir können nachweisen, welche Veranstaltungen wegen der verordneten Maßnahmen abgesagt wurden.“

Anzeige

Die Musiker sehen die Politik in der Pflicht. Denn vom Soforthilfeprogramm der Bundesregierung seien sie komplett übergangen worden. Zuschüsse gebe es nur für Betriebsausgaben, nicht aber für Lebenshaltungskosten, wie ursprünglich vom Bundesrat beschlossen.

Weitere NP+ Artikel

In Hartz IV abgerutscht

Betriebsausgaben hat ein Musiker wie Scharnofske, dessen Betrieb halt aus seiner Trompete besteht, eher nicht. Aber Leben muss er schon. „Viele Musiker sind mittlerweile in Hartz IV abgerutscht“, sagt er. Dazu gehöre auch sein ältester Sohn, ein Jazzpianist mit zwei Kindern. „Mein anderer Sohn in Berlin hat mit seinem Orchester im vergangenen Jahr richtig gut verdient. Das ist jetzt auch tot. In diesem Jahr ist er auf den Feldern Spargel stechen und Erdbeeren pflücken gegangen, um seine Familie zu ernähren.“

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Scharnofske selbst spielt in normalen Jahren nicht nur auf vielen Hochzeiten. Seine musikalische Bandbreite reicht vom Oldtime-Jazz bis zur Volksmusik. Er wird auch für Geburten und Bestattungen engagiert, spielt auf Volksfesten und anderen Veranstaltungen, immer auch mit anderen Kollegen. In Lederhosen wäre er normalerweise von Norwegen bis Frankfurt unterwegs auf Tour gewesen. Die wenigen Angebote, die es gab, auch in Corona-Zeiten vor Altenheimen zu spielen, seien bei Weitem nicht ausreichend. „Warum macht man nicht mehr davon?“ fragt er. Im Umland Hannovers sei da kaum etwas gelaufen. „Warum spielen nicht unsere Rundfunksender Aufnahmen der hiesigen Musiker?“ Dabei verdiene man zwar kein Geld, würde aber nicht in Vergessenheit geraten.

Zukunft bleibt ungewiss

Und die Zukunft ist weiter ungewiss. „Die Veranstalter trauen sich nicht, uns zu buchen. Und wenn doch, dann nur mit Rücktrittsklauseln in den Verträgen.“ Schon wenn es regnet, sind Corona-Auflagen ja nicht mehr einzuhalten. Dann fiele der Vertrag ins Wasser.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Von Andreas Krasselt