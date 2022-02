Hannover

Maryam (26) hat den kleinen Wildfang Nuradin (3) auf dem Schoß, sein großer Bruder Nasri (5) läuft tobend durch die Räume des Vereins „baobab – zusammensein“ am Georgswall in Hannover Mitte. Ubah (49) schaut ganz in Ruhe dem Treiben zu, später gesellt sich zu den beiden somalischen Frauen die Sudanesin Wazena (36) mit der kleinen Amira (7 Monate) im Arm. Alle drei Frauen haben ihre Kinder nicht nur im Schmerz geboren, sie haben sie auch im Schmerz empfangen. Denn sie wurden als kleine Mädchen „beschnitten“, was ein verniedlichender Begriff ist. Im Klartext: Sie wurden genital verstümmelt.

Die Klitoris, die inneren und die äußeren Schamlippen wurden ohne Betäubung abgeschnitten, die Wunden der somalischen Mädchen mit Nadel und Faden vernäht. Ein winziges Loch vor dem Harnröhrenausgang wird bei der Prozedur offen gelassen, damit die Kinder pinkeln können und das Menstruationsblut abfließen kann, wenn sie in die Pubertät kommen.

Ältere Frauen kommen mit Messern und Rasierklingen

Nicht alle überleben diesen barbarischen Eingriff. Es sind keine Ärztinnen oder Ärzte, die diese „Operation“ durchführen. Meist sind es ältere Frauen, die mit ihren Messern – oder wie im Fall von Wazena – mit ihren Rasierklingen kommen, dafür von den Familien bezahlt werden. „Wenn die Mädchen nicht geschlossen sind, finden sie keinen Mann, der sie heiratet. Wenn die Familien das nicht machen lassen, werden die Mädchen ausgestoßen“, erzählt Maryam, die neun Jahre jung war, als die Frau gerufen wurde. Und sie hat selbst schmerzhaft erfahren: „Wenn die Mädchen klein sind, haben sie nicht die Kraft sich zu wehren wie stärkere ältere Mädchen. Dann braucht man nicht so viele Frauen, um sie festzuhalten.“

200 Millionen Frauen betroffen Die Genitalverstümmelung von Frauen wird verniedlichend Beschneidung genannt. Wenn man Männern den Penis abschneiden würde – das wäre anatomisch vergleichbar -, würde man wohl auch eher von Amputation sprechen. Laut UN-Weltgesundheitsorganisation WHO sind weltweit 200 Millionen Frauen von der Genitalverstümmelung betroffen. Nach Schätzungen des Europäischen Parlaments leben eine halbe Million von ihnen in Europa. Diese Frauen wurden aber hauptsächlich in Somalia, dem Sudan, Eritrea, Äthiopien, dem Irak und Ägypten verletzt. Nach Angaben des Vereins Terre des Femmes von 2018 könnten etwa 65.000 Opfer in Deutschland leben, 4500 in Niedersachsen.

„Es geht um Kontrolle über die weibliche Sexualität“

Die Mütter, Tanten oder Großmütter, die alle das gleiche Leid erfahren haben, glauben, dass sie den Mädchen diesen „Schnitt“ fürs Leben aus Liebe antun lassen. „Diese Traditionen haben nicht einmal etwas mit dem Islam zu tun“, meinen die Musliminnen, auch wenn sie vor allem in muslimischen afrikanischen und arabischen Ländern praktiziert werden. „Es geht um die Kontrolle über die weibliche Sexualität“, sagt Kass Kasadi, Geschäftsführer und Gründer des Vereins „baobab – zusammensein“. Wenn die Mädchen dann später verheiratet seien, also einem Mann „gehörten“, würden sie für den ehelichen Geschlechtsverkehr „aufgeschnitten“ und nicht wieder zugenäht. So lange die Frauen von den Männern abhängig wären, könnte dies passieren. Kasadi: „In Deutschland sind sie es nicht, und so verändern sich hier die Einstellungen.“

Sicher in Hannover: Wazena, Nadine Ngaantcha mit Wazenas Tochter Amira, Nuradin (3), Maryam und Nasri (5) und Ubah (von links). Nadine Ngantcha ist Mitarbeiterin im Verein „baobab – zusammensein“. Sie ist nicht betroffen und übersetzte das, was die Frauen erzählten. Quelle: Samantha Franson

Maryam hat ihren Mann in Deutschland geheiratet, im Krankenhaus in Gehrden wurden ihre zehn Jahre alten Fäden entfernt. Mittlerweile hat sie zwei Jungs, „aber Sex ist nicht schön, es tut immer weh“, sagt sie bedauernd. Viele von den betroffenen Frauen leiden ihr ganzes Leben lang an Schmerzen, Infektionen, Traumata, Komplikationen. Harnwegs- und Nierenentzündungen können zu den Folgen der Amputationen gehören. Vor Geburten müssen vernarbte Vaginen der Frauen geweitet werden, oft ist ein Dammschnitt unvermeidlich.

Das Netzwerk Baobab Das niedersächsische Netzwerk Baobab vertritt seit 2013 die Interessen afrikanischstämmiger Menschen im Bundesland. Es wurde von Kass Kasadi einst zur HIV-Prophylaxe gegründet und klärt innerhalb der Communitys vor allem im Gesundheitssektor auf. Aids war das erste Thema, Corona ist das aktuellste, doch den 62-jährigen Politologen und Sprachwissenschaftler Kass Kasadi reibt immer wieder „die schädliche Praktik der weiblichen Genitalverstümmelung“ auf. In seinem Geburtsland, dem Kongo, werde dies kaum praktiziert, „um die 0,1 Prozent“, während vornehmlich im Norden des Kontinents und der Sahelzone fast alle Frauen betroffen und die Mädchen gefährdet sind. Das Netzwerk „Baobab“, in afrikanischen Sprachen der „Lebensbaum“, ist erklärter Gegner der Verstümmelung von Frauen, klärt auf und informiert zum Thema FGM, also Female Genital Mutilation.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

An Armen und Beinen festgehalten

Ubah, die im Alter von acht Jahren verstümmelt worden ist, zeigt auf dem Boden liegend, wie sie den brutalen Eingriff empfunden hat. Ähnlich wie Maryam, die während der etwa halbstündigen Tortur an Armen und Beine festgehalten und auf eine Plastikschale gesetzt wurde, damit dort das Blut hineinlaufen konnte. „Dann hat man mich zugenäht, meine Oberschenkel zusammengebunden und ich musste einen Monat im Zimmer liegen.“ Während die Familie draußen feierte, dass das Mädchen nun zur Frau wird, lag sie „ohne Tabletten, ohne Salbe“ im Zimmer, hoffend, weinend und betend darum, dass der Schmerz vergehen würde. Dass auch Ubahs mittlerweile 25-jährige Tochter „beschnitten“ ist, die in Uganda lebt, macht Ubah sehr traurig. „Heute weiß ich, dass das schlecht ist. Ich würde nie wieder zustimmen.“

Wazenas Nachbarin (5) verblutete

Wazena wurden im Sudan mit zwei weiteren Mädchen im Alter von sieben Jahren die Schamlippen mit einem Rasiermesser abgeschnitten, zugenäht wurden die Mädchen dort nicht. Ihre Nachbarin, gerade fünf Jahre alt, verblutete während der Amputation. „Als meine jetzt zwölfjährige Tochter sechs Jahre alt wurde, sollte sie auch beschnitten werden“, erzählt Wazena. Deswegen habe sie ihren Mann verlassen und sei mit der zum Glück unversehrten Tochter nach Deutschland geflüchtet. „Ich hatte Angst, dass sie auch sterben könnte wie meine Nachbarin, denn ich musste das mit ansehen“, erzählt sie heute in den Räumen von „baobab“. Und drückt Amira fest in den Arm. „Sie wird auch auf keinen Fall beschnitten. Das muss endlich aufhören.“

Von Petra Rückerl