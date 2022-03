Hannover

Eine Seniorin (83) ist am Sonntag auf dem Stadtfriedhof Seelhorst (Garkenburgstraße) überfallen worden. „Eine unbekannte Frau schubste die gehbehinderte Frau zu Boden und raubte ihr die Handtasche“, teilte Polizeisprecher Michael Bertram am Montag mit. Das Opfer habe das Verbrechen unverletzt überstanden. In der Handtasche haben sich Geld und Papiere befunden. Zur Schadenshöhe machte der Polizeisprecher keine näheren Angaben.

Zeugen, die die Hilfeschreie der 83-Jährigen hörten, eilten ihr zu Hilfe. Der Überfall ereignete sich um 16 Uhr. Die sofort eingeleitete Suche nach der Räuberin sei ohne Erfolg geblieben, sagte der Polizeisprecher. Zeugen beschrieben die Täterin als etwa 60 Jahre alt, 1,60 Meter groß und schlank. Sie hat dunkle Haare und trug eine schwarze Jacke. Sie ist nach Polizeiangaben in Richtung Ausgang „Hoher Weg“ geflüchtet.

Zeugen, die Hinweise zur Täterin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter der Telefonnummer (0511) 109 3617 zu melden.

Von Thomas Nagel