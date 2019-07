Hannover

Die Drogen in ihrer Wange wogen nicht mal zwei Gramm. Dennoch fiel den Justizbeamten auf, dass die Gesichtshälfte von Carolin v. B. (23) „verdächtig geschwollen“ war. Also wurde die Angeklagte am 8. Februar 2019 in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Hannover kontrolliert. Zutage traten drei Kügelchen Cannabis und Ecstasy.

Amtsrichter Burkard Littger verurteilte die junge Frau am Dienstag zu einer Geldstrafe von 1800 Euro (60 Tagessätze). Sie hatte bereits frühzeitig das Einschmuggeln von Drogen gestanden. Das Rauschgift von relativ hochwertiger Qualität sei für ihren Freund bestimmt gewesen, sagte sie. „Es war meine Idee, er wusste davon nichts.“ Auf Nachfrage des Richters räumte sie ein, dass sie ihrem Freund etwas Gutes tun wollte.

Angeklagte war drogenabhängig

Dabei müsste sie es besser wissen. Zwei, drei Jahre sei sie kokain- und fentanylsüchtig gewesen, erzählt sie. Fentanyl ist ein synthetisches Opioid, das gegen Schmerzen eingesetzt wird. Im vergangenen Jahr bekam sie einen Strafbefehl, weil sie Fentanyl in einer Klinik gestohlen hatte. Sie habe das zum Drogenentzug gebraucht, den sie in Selbsttherapie gemacht habe. Heute wirkt die Angeklagte wie eine Tochter aus besseren Verhältnissen und nicht wie ein Partygirl. Sie sieht eher nach Ballett- und Reitunterricht aus als nach Drogenexzessen.

Ihre Ausbildung als anästhesietechnische Assistentin brach sie wegen ihrer Drogensucht vor der schriftlichen Prüfung ab. Jetzt sei sie von der Drogensucht geheilt, erzählt sie. Und arbeitet in einem Call-Center.

Frühzeitiges Geständnis

Aber immerhin weiß sie noch, woher sie Ecstasy und Cannabis beschaffen kann. In ihrem Auto fand die Polizei noch 0,1 Gramm Cannabis-Tabak-Gemisch in der Mittelarmlehne. „Ich weiß nicht, woher das kommt“, sagte sie im Amtsgericht.

Für die Verurteilung sei das auch nicht besonders wichtig, erwiderte Richter Littger. Er wertete das frühzeitige Geständnis als strafmildernd. Allerdings habe sie mit dem Einschmuggeln der Drogen die Anstaltsordnung untergraben, deshalb müsse es schon eine spürbare Bestrafung sein.

Von Thomas Nagel