Hannover: Frau hat sich mit britischer Virusmutation angesteckt

Hannover

Bei der Frau, die sich innerhalb von sechs Wochen zwei Mal mit dem Corona-Virus infiziert hat, ist jetzt die Mutation B 1.1.7. diagnostiziert worden. Diese Form des Erregers gilt als viel infektiöser als das bislang verbreitete Corona-Virus. „Das Gesundheitsamt ergreift nun strengere Maßnahmen“, teilte Regionssprecherin Christia Kreutz am Montag mit.

Bei der Patientin aus Hannover konnte das Gesundheitsamt keinen Kontakt zu England herstellen. „Die Frage, bei wem sie sich angesteckt hat, bleibt offen“, so Kreutz. Die Frau mit dem Briten-Virus hatte unter anderem Kontakt zu drei Kitas. In einer Einrichtung waren alle Tests negativ. In der zweiten Kita wurde ein positiver Befund allerdings mit sehr geringer Virenlast festgestellt. Bei der dritten Kita konnte ein Kontakt zu der Trägerin mit der Mutation ausgeschlossen werden.

Anzeige

„Infektionskette nahezu gestoppt“

Aus Sicht des Gesundheitsamtes ist die Infektionskette jetzt nahezu gestoppt. „Das Ergebnis der Nachtests stimmt uns zuversichtlich“, sagt Marlene Graf, stellvertretende Leiterin der Behörde. Am Wochenende wurde die Quarantänefrist aller direkten Kontaktpersonen der „englischen Patientin“ um vier auf 14 Tage erhöht.

Laut ersten Meldungen hatte die infizierte Frau Kontakt zu vier Kitas und einer Grundschule. Das Gesundheitsamt ordnete Quarantäne für mindestens 120 Personen an.

Mutation bereits Ende Dezember nachgewiesen

Bei der Patientin wurde am 27. November 2020 und am 11. Januar eine Corona-Infektion festgestellt. Für Kontaktpersonen, die sich nicht haben testen lassen, wurde die Quarantäne auf drei Wochen erhöht.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die MHH stellte Ende Dezember bei einem Nachtest erstmals die Mutation B 1.1.7. in Niedersaschen fest. Es handelte sich um ein Ehepaar, das Ende November positiv getestet wurde. Es hatte sich bei seiner Tochter, die aus England zurückgekehrt war, angesteckt.

Von Thomas Nagel