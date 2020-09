Hannover: Frau angezündet – Beschuldigter (64) psychiatrisch krank?

Hannover

Gegen den Mann (64), der Ende Juni in einer Wohnung in Hannover seine Lebensgefährtin (57) mit einer Flüssigkeit übergossen und sie angezündet haben soll, wird wegen Mordes ermittelt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 64-Jährige mit dem Verbrechen das Mordmerkmal der Grausamkeit erfüllt hat.

Der Beschuldigte soll die 57-Jährige in der Nacht zum 27. Juni in seiner Wohnung an der Hoppenstedtstraße (Südstadt) absichtlich anzündet haben. Der 64-Jährige bestreitet das, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Thomas Klinge: „Er behauptet, zum fraglichen Zeitpunkt im Nebenzimmer gewesen zu sein.“ Der Mann will erst in den Raum gekommen sein, als die Frau schon gebrannt habe.

„Dringender Tatverdacht “

Der 64-Jährige gab auch an, dass er dann einen Notarzt gerufen habe. Die Strafverfolger glauben die Version des Beschuldigten nicht: „Wir sehen weiter einen dringenden Tatverdacht“, so Klinge.

Das mögliche Motiv des Mannes ist unterdessen weiter unklar. Er könnte psychisch krank sein oder zumindest vermindert schuldfähig. Deshalb will die Staatsanwaltschaft den Hannoveraner psychiatrisch untersuchen lassen.

Opfer stirbt in Klinik

In der Tatnacht hatte es zunächst wegen Ruhestörung und der Auslösung eines Rauchmelders einen Polizeieinsatz in der Wohnung des Mannes gegeben. Dabei fanden die Beamten die Frau mit ihren lebensgefährlichen Brandverletzungen. Die 57-Jährige wurde in eine Klinik eingeliefert. Dort starb sie rund eineinhalb Wochen später. Laut Klinge war mehr als die Hälfte der Hautoberfläche des Opfers verbrannt.

Von Britta Mahrholz