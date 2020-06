Hannover: Frau (58) überfallen und gewürgt

Hannover

Ein rätselhafter Angriff auf eine Frau (58) in Bemerode beschäftigt die Polizei. Wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten, wurde die 58-Jährige bereits in der Nacht zum 17. Mai von einem Unbekannten gewürgt und mit Tritten traktiert. Der Täter, der mit zwei Komplizen unterwegs war, konnte unerkannt entkommen.

Es passierte an jenem Sonntag gegen 1.50 Uhr: Die 58-Jährige wurde von dem Unbekannten an der Straße Kattenbrookstrift/ Ecke Jakobskamp von hinten angegriffen, gewürgt und zu Fall gebracht. Danach trat der Täter mehrfach auf die Frau ein und verletzte sie schwer. Anschließend flüchteten er und seine beiden Komplizen in Richtung Kronsberg.

Opfer in Klinik eingeliefert

Die Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort musste sie stationär behandelt werden.

Die Polizei fahndet nun nach dem Angreifer. Er ist etwa 20 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß. Der Unbekannte sprach akzentfreies Deutsch. Zum Tatzeitpunkt trug er schwarze Kleidung. Eine Beschreibung der Komplizen gibt es nicht.

Wer kann Hinweise geben?

Die Inspektion Süd ermittelt in dem Fall wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0511/1093620 um Hinweise.

