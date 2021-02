Hannover: Frau (51) liefert sich  halsbrecherische Verfolgungsjagd mit der Polizei

Hannover

Eine Frau (51) hat sich in Hannover mit einem Firmenwagen eine wilde Verfolgungsjagd mit einem Kollegen und der Polizei geliefert. Die 51-Jährige raste dabei mit einem VW Fox so rücksichtslos durch Herrenhausen und Leinhausen, dass sie dabei mindestens drei Fußgänger gefährdete. Sie wurde schließlich mithilfe eines quer stehenden Streifenwagens von der Polizei gestoppt.

Wie die Ermittler am Sonntag mitteilten, hatte sich die Frau am Freitagnachmittag in den Firmenwagen gesetzt und war losgefahren – das durfte sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, denn ihr Arbeitgeber hatte ihr kurz zuvor gekündigt. Auf der Fahrt wurde sie gegen 14.10 Uhr von einem Kollegen gesehen. Der nahm mit seinem dunklen SUV die Verfolgung auf und schaltete die Polizei ein.

Flucht über Gehweg

Nach Angaben der Polizei überholte die 51-Jährige bei ihrer Flucht mehrere Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Als der Verkehr im Bereich Haltenhoffstraße/Ecke Herrenhäuser Straße stockte, raste sie mit dem weißen VW Fox über den Gehweg beim Musiktheater am Bahnhof Leinhausen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei diesem Manöver gefährdete sie mindestens drei Menschen. Trotzdem setzte sie ihre halsbrecherische Fahrt fort. Sie raste über die Stöckener Straße, die Bremer Straße und die Einbecker Straße. Im Einmündungsbereich Fuhsestraße flog das Auto mit der 51-Jährigen aus der Kurve. Ungeachtet des Unfalls drückte sie weiter aufs Gas.

Frau festgenommen

Die Polizei setzte der rund zehnminütigen Flucht auf der Fuhsestraße ein Ende. Die Beamten stoppten die Flüchtende mithilfe eines Streifenwagens, der quer zur Fahrbahn stand. Anschließend wurde sie festgenommen.

Gegen die Frau laufen nun Ermittlungen wegen Unterschlagung eines Pkw, Straßenverkehrsgefährdung und wegen Unfallflucht. Die Polizisten beschlagnahmten auch ihren Führerschein.

Polizei sucht drei Fußgänger

Die Beamten suchen nun Zeugen, die Hinweise zur Straßenverkehrsgefährdung der Frau geben können. Insbesondere bittet die Polizei folgende Personen, sich zu melden: Einen etwa 30-jährigen Mann mit heller Jacke, Jeans und (E-)Zigarette, der an einer Laterne an der Ausfahrt des Parkplatzes des Musiktheaters am Bahnhof Leinhausen stand, eine etwa 60- bis 70-jährige Frau mit Einkaufstasche und eine etwa 25-Jährige mit langer, weinroter Jacke, die durch die Unterführung der Bahnbrücke in Richtung Haltenhoffstraße ging.

Hinweise unter Telefon 0511/1093815 an das Polizeikommissariat Stöcken.

Von Britta Mahrholz