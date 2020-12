Hannover: Frau (50) nach schwerem Stadtbahn-Unfall in Lebensgefahr

Hannover

Schrecklicher Stadtbahn-Unfall in Hannover: Am Freitagmorgen ist eine Frau (50) in Ahlem von einem Fahrzeug der Linie 10 erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Das Opfer wurde in eine Klinik eingeliefert.

Der Unfall passierte gegen 6.55 Uhr an der Heisterbergalle. Wie die Polizei mitteilte, wurde die 50-Jährige von einer Bahn erfasst, die in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war. Nach bisherigen Erkenntnissen kam die Frau aus Richtung der Straße An der Gartenbauschule und betrat dann einen Bahnübergang, der für Fußgänger freigegeben ist.

Anzeige

Opfer wird auf die Straße geschleudert

Dabei wurde die 50-Jährige von der Stadtbahn erfasst. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sie s auf die Heisterbergallee geschleudert.

Die Frau erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Der Fahrer (34) der Stadtbahn stoppte das Fahrzeug nach wenigen Metern. Er und die Fahrgäste – darunter Schulkinder – blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen musste die Heisterbergallee stadtauswärts teilweise gesperrt werden.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise zum Hergang des Unglücks geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511/1091888 zu melden.

Von Britta Mahrholz