Kinder wollen Frau (36) auf Bahngleise schubsen

HANNOVER

Die Polizei sucht nach zwei Kindern im Alter zwischen ungefähr zwölf und 14 Jahren, die am Montagabend eine 36 Jahre alte Frau an der Haltesstelle Noltemeyerbrücke im Stadtteil Groß Buchholz zunächst bedrängt und dann versucht haben sollen, die Frau vom Hochbahnsteig zu schubsen. Der Vorfall hatte sich am Montag gegen 18.55 Uhr ereignet, so die Polizei. Sie ermittelt jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr die 36 Jahre alte Frau mit der Straßenbahn stadtauswärts in der Linie 3 in Richtung Altwarmbüchen. In dieser Bahn sollen sich auch mehrere Jugendliche lautstark aufgehalten haben. Dann wurde sie durch einige Jugendliche aus der Gruppe noch in der Bahn beleidigt, teilte die Polizei weiter mit. Als die 36-Jährige gemeinsam mit den Tätern an der Haltestelle Noltemeyerbrücke ausstieg, wurde sie schließlich durch einen Jugendlichen aus der Gruppe bespuckt.

Frau wird geschubst und fällt beinahe vom Hochbahnsteig

Beim Versuch, ihn zum Stehenbleiben aufzufordern, um die Polizei zu verständigen, wurde die Frau dann in Richtung der Schienen des Hochbahnsteiges geschubst. Ihr Glück: Zu diesem Zeitpunkt fuhr keine Stadtbahn in die Station ein. Die 36-Jährige konnte im letzten Augenblick ein Herabstürzen auf die Gleise verhindern, fiel jedoch auf den Bahnsteig, teilte die Polizei weiter mit. Dabei wurde sie leicht verletzt. Die Jugendlichen gingen danach in Richtung des Nord-Ost-Bades.

Die beiden männlichen Haupttäter haben kurze, schwarze Haare und waren dunkel bekleidet. Einer ist von korpulenterer Statur, der andere schlank. Die gleichaltrige Komplizin hat dunkle, kurze Haare und trug eine helle Jacke mit Schal und Mütze. Laut Aussage der geschädigten Frau haben alle Personen eine südeuropäische Erscheinung. Zeugen des Vorfalls werde gebeten, sich beim Kommissariat Lahe unter Telefon 0511 109 3317 zu melden.

Von Andreas Voigt