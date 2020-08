Hannover: Frau (33) klaut 26 Dosen Red Bull – und landet im Knast

Hannover

Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Mittwoch im Hauptbahnhof Hannover eine Frau (33) festgenommen. Dass die Beamten einen interessanten Fang gemacht hatten, stellten sie nach Sichtung von Material aus den Überwachungskameras im Bahnhof fest: Die 33-Jährige hatte am Dienstag 36 Dosen Red Bull aus einem Drogeriemarkt geklaut.

Bei der Überprüfung kam zudem heraus, dass die Hannoveranerin mit Haftbefehlen gesucht wurde. Wegen Betruges muss sie noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 80 Tagen absitzen. Hinzu kommen zwei Tage Erzwingungshaft wegen einer Ordnungswidrigkeit. Die Beamten brachten die Frau nach Hildesheim ins Gefängnis.

Ebenfalls am Mittwoch wurde eine weitere Hannoveranerin (39) verhaftet. Sie hatte in dem Drogeriemarkt Parfüm gestohlen. Auch die Frau wurde gesucht: Wegen Hausfriedensbruchs muss die 39-Jährige noch 50 Tage Ersatzfreiheitsstrafe absitzen. Außerdem gab es einen Untersuchungshaftbefehl wegen eines besonders schweren Diebstahls gegen sie. Sie wurde der Haftstation am Landgericht übergeben.

