HANNOVER

Ausraster in der S-Bahn: Eine 29 Jahre alte Frau hat nach einer Fahrkartenkontrolle die Kontrolleurin angegriffen, indem sie zunächst auf ihren Oberkörper eingeschlagen und dann die Brille aus dem Gesicht geschlagen hat, teilte die Bundespolizei mit. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 17 Uhr in einer S-Bahn aus Kleefeld in Richtung Hauptbahnhof.

Keine Karte für 1. Klasse – da griff Frau die Kontrolleurin an

Die Frau türkischer Herkunft saß mit einem männlichen Begleiter (28) in der 1. Klasse, wofür sie keinen Fahrschein hatte. Während sie überprüft wurde, griff die 29-Jährige die Zugbegleiterin (40) an. Die Kontrolleurin flüchtete danach, wurde von der aggressiven Frau aber verfolgt und übel beleidigt, so die Bundespolizei weiter. Zwei unbeteiligte männliche Mitfahrer (18, 33) griffen ein und beruhigten die Situation. Bei der Ankunft im Hauptbahnhof verschwand die Türkin dann unerkannt.

29-Jährige verliert bei Attacke im Abteil ihr Handy

Pech für sie: Bei dem Angriff auf die Zugbegleiterin hatte sie im Abteil ihr Handy verloren. Die Bundespolizisten nahmen es an sich und warteten ab: Dann klingelte das Telefon, die 29-Jährige meldete sich –und wurde postwendend zur Wache bestellt. Dort wurden ihre Personalien aufgenommen, und die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen die 29-Jährige ein. Zudem sicherte die Bundespolizei die Videoaufnahmen aus der S-Bahn. Die Zugbegleiterin hatte inzwischen ihren Dienst abgebrochen und ließ sich aufgrund ihrer Verletzungen ärztlich behandeln, sie die Bundespolizei weiter.

Von Andreas Voigt