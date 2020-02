Hannover: Forstmitarbeiter fällen 20 Bäume

Hannover

Um 7 Uhr in der Früh begannen die Vorarbeiten, wenig später knatterten die Motorsägen. Routinemäßig hat die Forstverwaltung am Sonntag in der Eilenriede entlang der Waldchaussee zwischen Zoo und Steuerndieb mal ordentlich durchgeforstet.

Dabei wurden wie geplant 20 Laubbäume gefällt, deren Standsicherheit nicht mehr gegeben war. Maßnahmen, die wegen der Nähe zur Straße oder den Wegen auf Grund der Verkehrssicherungspflicht notwendig wurden, wie die Verwaltung mitteilte. Auf die ursprünglich ebenfalls für diesen Sonntag vorgesehene Entnahme von Totholz aus den Kronen musste wegen der Wetterlage verzichtet werden. Sie wird demnächst nachgeholt, ebenfalls an einem Sonntag, an dem die Waldchaussee ohnehin gesperrt ist.

Von kra