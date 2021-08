Hannover

Ein formaler Ausschreibungsfehler für die WLAN-Verkabelung für einen Großteil der 99 Schulen in Hannover hat dazu geführt, dass die Stadt das Verfahren neu aufrollen muss. Ein Fehler ohne Folgen, so die Stadtverwaltung. „Mit dem Beginn der Ausführungsarbeiten wird Anfang 2022 gerechnet. Die Fertigstellung erfolgt sukzessive und ist planmäßig im Dezember 2022 abzuschließen“, so Stadtsprecherin Anja Menge.

Man bleibe deshalb im Zeitplan, so die Stadt, weil parallel die Ausschreibung für die WLAN- Verkabelung vorbereitet werde. „Damit befinden sich zurzeit beide Vergabeverfahren für die Netzwerkkomponenten und die Netzwerkverkabelung für die Einrichtung von WLAN in mehr als 70 Schulen in der Erstellung und Abstimmung.“ Eine erste Ausschreibung habe man wegen einer Rüge eines Anbieters kurzfristig gestoppt. „Um das Verfahren nicht zu verzögern, hat die Stadt die Ausschreibung aufgehoben und formuliert sie neu“, so Anja Menge weiter.

Stefanie Matz: „Leidtragende sind wieder mal die Schüler“

CDU-Schulpolitikerin Stefanie Matz stellt die Aussage, es komme wegen des Formfehlers zu keiner zeitlichen Verzögerung zumindest in Frage. „Die Leidtragenden sind mal wieder die Schüler. Derartige Fehler dürfen nicht passieren, zumal die Stadt beim WLAN-Ausbau ohnehin schon sehr spät dran ist. Sie Stadtspitze scheint mit der Digitalisierung der Schulen hoffnungslos überfordert zu sein.“

Anstatt alles zu unternehmen, um für die Schüler möglichst ideale Lernbedingungen schaffen, höre man aus dem Schul-und Bildungsdezernat immer wieder Ausreden: „Mittel aus dem Digital-Pakt Schule wurden bislang nicht abgerufen, Luftfilter und Lüftungsanlagen können nicht bestellt werden und der WLAN Ausbau geht ebenfalls nicht voran“, sagte Matz.

CDU: „Benötigt Stadt für Digitalisierung qualifizierte Mitarbeiter?“

Sie frage sich, wie ein solch’ folgenschwerer Fehler passieren könne. „Werden Ausschreibungen innerhalb der Stadtverwaltung nicht kritisch überprüft, bevor sie veröffentlicht werden?“ Benötige die Schulverwaltung für das Thema Digitalisierung der Schulen mehr qualifizierte Mitarbeiter? Stimme die interne Kommunikation? Sei die zentrale Vergabestelle einbezogen gewesen? Und: „Wurde die Expertise des Rechnungsprüfungsamts genutzt?“ Da die aktuelle Panne nicht die erste dieser Art sei, werde es höchste Zeit für eine kritische Auseinandersetzung mit den internen Arbeitsprozessen und dem eigenen Ausschreibungsmanagement.

Im Juli hatte die Stadt Hannover die Ausschreibung für den WLAN-Ausbau an über 70 Standorten veröffentlicht. Die restlichen Schulen haben bereits einen WLAN-Anschluss, da sie am Modellprojekt der Stadt zum digitalen Lernen teilnehmen. Alternativ haben sie im Zusammenhang mit aktuellen Neubau- oder Sanierungsmaßnahmen schon einen Anschluss erhalten.

Rund 2400 Räume brauchen Accesspoints fürs WLAN

Insgesamt geht es bei der jetzt verpatzten Ausschreibung um ein Auftragsvolumen von 2,5 Millionen Euro. In den gut 70 Schulen sollen zusammen etwa 2400 Räume mit Accesspoints ausgestattet und über sogenannte Netzwerk-Switches in Betrieb genommen werden. Einige Bieter hatten gerügt, dass die Stadt die Ausschreibung so abformulierte, dass sie auf einen bestimmten Anbieter hinauslaufe, sie also am Ende gar keine reelle Chance bekommen hätten. Ausschreibungen müssten produkt- und anbieterneutral sein, so die Kritik.

Von Andreas Voigt